La UE, preocupada por la "creciente violencia" contra los defensores de los indígenas

Bruselas (EuroEFE).- La representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior, Federica Mogherini, alabó la contribución de los pueblos indígenas y lamentó la "creciente violencia hacia sus defensores", con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

