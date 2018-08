Una investigación "exhaustiva" del ataque a Maduro

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) pidió que se lleve a cabo "una investigación exhaustiva y transparente" sobre el ataque el pasado sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "con el fin de esclarecer los hechos, en pleno respeto del Estado de derecho y los derechos humanos".

Por una solución "negociada, democrática y pacífica" en Venezuela

"Los últimos acontecimientos han aumentado aún más las tensiones en Venezuela. La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el ataque con drones del pasado sábado con el fin de esclarecer los hechos", afirmó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Por otra parte, la UE "espera el reconocimiento de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, incluido el pleno respeto de sus prerrogativas con respecto a la inmunidad parlamentaria de sus miembros de conformidad con los derechos, la legislación y los procedimientos constitucionales establecidos".

"La UE reitera su apoyo a una solución negociada, democrática y pacífica para las múltiples crisis que afectan al país como único camino a seguir", reiteró la diplomacia europea.

El presidente Nicolás Maduro sufrió un atentado el pasado sábado al encabezar un acto con militares en Caracas con dos drones que explotaron dejando 7 heridos.

@MajaEUSpox on the latest events in #Venezuela https://t.co/vwn9eVSFh5