La ONU impulsa un debate sobre la mujer entre la UE y Latinoamérica

Sao Paulo (EuroEFE).- El empoderamiento de la mujer en la empresa y la disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres son los ejes centrales del Foro WEPs 2018, en el que la ONU impulsa el diálogo entre los países de Latinoamérica, Caribe y la Unión Europea para avanzar en el asunto.

Representantes de países, empresas e instituciones de Latinoamérica y Caribe, así como el embajador de la Unión Europea en Brasil, Joao Gomes Cravinho, se dieron este miércoles cita en Sao Paulo para abordar los desafíos pendientes en la igualdad entre hombres y mujeres.

Déficit persistente

La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y Caribe, Luisa Carvalho, destacó los avances en la región en el marco legal y jurídico, aunque resaltó que todavía existe un "gran déficit" por parte de los Gobiernos y del sector privado.

