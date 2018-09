Eurodiputados piden a la UE más esfuerzos diplomáticos en Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) acordó enviar una carta a la alta representante de para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, para redoblar la presión de la UE a tenor de la "crisis política, socio-económica y migratoria" que atraviesa Venezuela.

Durante una audiencia celebrada este lunes, que parte de una doble petición de una española y un hispano-venezolano, un delegado de la Comisión Europea explicó que la UE tiene poco margen de maniobra respecto a ese país sudamericano.

Una cooperación muy "difícil"

Señaló, en concreto, que la Unión Europea no dispone de un sistema vigente de cooperación bilateral con Venezuela, detalló distintas iniciativas europeas para el desarrollo en ese país sudamericano y subrayó que el trabajo comunitario con Caracas es "sumamente difícil".

Por su parte, un miembro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) recordó que existe un embargo de armas y materiales que pudieran ser empleado para reprimir manifestaciones y dijo que la diplomacia europea trata con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con "la esperanza de tener un diálogo constructivo".

El eurodiputado español Josep-María Terricabras (ERC) señaló que la comisión de Peticiones "no tiene fuerza sancionadora ni ejecutiva" y subrayó que esta no podrá lograr lo que no ha conseguido el Parlamento Europeo con las resoluciones adoptadas por el hemiciclo.

The crisis in Venezuela is generating a humanitarian crisis and the largest population displacement ever seen in Latin America. I call on the European Commission to implement a comprehensive regional strategy to assist fellow Europeans in the Caribbean and Venezuelan refugees. pic.twitter.com/8WbbEqdvII