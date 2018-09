Crisis políticas y migratorias, a debate en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Viena (EuroEFE).- La undécima sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), a la que acudirán más de 70 diputados de ambas regiones para abordar los asuntos más candentes de la actualidad internacional, como las recientes crisis políticas y migratorias, tendrá lugar esta semana en Viena, en la sede del Parlamento de Austria, país que preside este semestre la Unión Europea (UE).

Los parlamentarios, que celebrarán su pleno este miércoles y jueves, discutirán y adoptarán resoluciones sobre la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la gobernanza de la globalización, la desaparición forzada de menores o la lucha contra la desigualdad, entre otros temas.

En los debates entre los 27 europarlamentarios y el medio centenar de diputados de diferentes parlamentos latinoamericanos también se hablará de asuntos como la crisis política en Nicaragua o la ola migratoria de venezolanos en América Latina debido al deterioro económico de ese país.

Se debatirá además sobre la reciente decisión judicial en Brasil de no dejar presentarse como candidato presidencial al expresidente Lula Da Silva, condenado por corrupción.

En esos temás políticos "no hay consenso posible entre los parlamentarios de EuroLat" , según explicó hoy a Efe en Viena el europarlamentario español Ramón Jáuregui

Las diferencias entre países de América Latina son demasiado profundas para lograr compromisos, explicó el socialista español, actual copresidente de EuroLat, junto al socialdemócrata panameño Elías Castillo, que es el presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), al que pertenecen parlamentarios de 23 países latinoamericanos.

No estarán presentes en la reunión de Viena los parlamentarios de México y Colombia, países en los que, por los recientes procesos electorales, aún no se han constituido las comisiones parlamentaria para enviar a representantes a EuroLat.

Si bien los diputados europeos, entre ellos once españoles, van a hablar sobre las crisis democráticas y políticas en América Latina, la parte latinoamericana es "muy sensible al paternalismo europeo", reconoció Jáuregui.

El político español reconoció que los retrocesos democráticos en países como Hungría o Polonia, el ascenso del populismo y el debate migratorio han afectado a la imagen del bloque.

"El tema migratorio está golpeando la conciencia europa, nuestros principios y valores de los tratados europeos, los valores políticos en general", señaló el eurodiputado socialista.

Al mismo tiempo, Jáuregui adelantó que en ese contexto destacará en el pleno de EuroLat la reciente votación del Parlamento Europeo a favor de iniciar un procedimiento contra Hungría por supuestas violaciones de los valores de la UE.

"Nosotros (los europeos) reaccionamos y funcionamos. No somos un modelo para el mundo, tenemos nuestros propios pecados. (No obstante), eso nos debe permitir hablar con franqueza y no ocultarnos", concluyó el veterano eurodiputado español.

Por otra parte, el grupo de trabajo sobre seguridad, crimen organizado y terrorismo debatirá recomendaciones para la lucha contra el terrorismo, incluida la prevención de la radicalización online y la lucha contra la delincuencia organizada.

Además, los miembros de la Asamblea celebrarán encuentros con representantes de la sociedad civil y abordarán la situación de los derechos LGBTI en la UE y en América Latina.

La Asamblea EuroLat es la institución parlamentaria de la llamada "Asociación Estratégica Birregional", establecida en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-América Latina y el Caribe.

EuroLat, a la que pertenecen 150 diputados (75 de cada región) se creó en 2006 y se suele reunir en pleno una vez por año, siendo la última vez el año pasado en San Salvador.

Por Jordi Kuhs (edición: Piedad Viñas)