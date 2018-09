ONU y UE se unen en la lucha contra los feminicidios en Latinoamérica

Naciones Unidas (EuroEFE).- La ONU y la Unión Europea (UE) presentaron este jueves un programa de 50 millones de euros, unos 58 millones de dólares, para combatir la violencia de género y los feminicidios en varios países de América Latina.

El plan forma parte de la Iniciativa Spotlight, una acción a escala global puesta en marcha por las dos organizaciones el pasado año y que ahora llega a Latinoamérica.

Argentina, México, El Salvador, Guatemala y Honduras son los países en los que se centrará la inversión, presentada en un acto al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas con representantes de esas naciones y de los organismos internacionales.

"Ninguna mujer debería morir por ser mujer", defendió la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, gran impulsora de la Iniciativa Spotlight junto a Neven Mimica, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo.

Violence against women & girls often goes unseen & unspoken. It’s time to break the silence and shine a spotlight on it. I’m proud to be launching the #SpotlightEndViolence Latin America programme at #UNGA pic.twitter.com/OkihzW3i2E