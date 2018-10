La UE pide a Venezuela que investigue la muerte del opositor Albán

Bruselas, 9 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó este martes al Gobierno de Venezuela a llevar a cabo una investigación "rigurosa e independiente" sobre la muerte del opositor venezolano Fernando Albán, que se encontraba detenido.

"Es el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia, así que ahora esperamos una investigación rigurosa e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte" de Albán, indicó en un comunicado una portavoz de Mogherini.

The municipal councillor Fernando Albán has died while in the custody of Venezuelan Intelligence Service. We express our sincere condolences to his family and friends https://t.co/lp7giDAf76