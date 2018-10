La UE estudia apoyar una salida a la crisis venezolana

Luxemburgo (EuroEFE).- El bloque comunitario va a explorar cómo apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que estén implicados los países de la región, y descarta modificar sus sanciones, dijo la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini.

"Nuestra posición es clara, buscaremos maneras en que, si hay una oportunidad, la UE pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas", señaló Mogherini en unas declaraciones a la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios, en la que se abordará la situación en Venezuela.

.@FedericaMog in Luxembourg for the #FAC. On the agenda:

Libya

#MigrationEU

CentralAfricanRepublic

Venezuela pic.twitter.com/BBB7V9Bh7y