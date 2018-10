Mogherini: "no hay condiciones para una mediación ni un diálogo" en Venezuela

Luxemburgo (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) considera que no hay condiciones para una mediación ni un díalogo en Venezuela, aunque va a "explorar" la posibilidad de crear un "grupo de contacto" que facilite un proceso político entre el Gobierno venezolano y la oposición para lograr una solución a la crisis que vive el país, sin que ello implique "suavizar" las sanciones que aplica a Caracas a modo de presión.

"La UE no está buscando suavizar su posición sobre Venezuela de ninguna manera", afirmó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios del ramo.

En esa reunión, los titulares europeos "reafirmamos nuestra fuerte posición sobre la crisis política en Venezuela", explicó.

Mogherini dijo que la política de sanciones individualizadas a personalidades del Gobierno de Nicolás Maduro por haber "violado derechos humanos, principalmente derechos políticos", "va a continuar", pero que "por otra parte, también creemos que sólo puede haber una solución política democrática a la crisis".

"Vamos a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si se dan las condiciones para facilitar no una mediación -claramente no se dan las condiciones para eso- o un diálogo, sino un proceso político", indicó la política italiana.

En concreto, se refirió a "una manera de estar en contacto con las diferentes partes", no sólo el Gobierno sino también la oposición, e implicando a "algunos actores regionales internacionales".

"Explorar la posibilidades de crear las condiciones para que pueda iniciarse un proceso político", apuntó.

Mogherini pidió en todo caso "no crear expectativas", ya que los ministros aún no han decidido la creación de ese grupo.

"Nos preocupa que, ante la falta o ausencia de un proceso político, las tensiones sólo podrían empeorar", dijo, al igual que la situación del pueblo venezolano y de "muchos cientos de miles de ciudadanos europeos".

