Bruselas no ve condiciones para una mediación en Venezuela

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mohgerini, dijo que no se dan las condiciones para un diálogo o una mediación en Venezuela, si bien señaló que deben intentarse todas las opciones pacíficas para atajar la crisis política, económica y humanitaria en ese país.

En un debate en la Eurocámara, que el jueves aprobará su octava resolución sobre Venezuela en lo que va de legislatura, la jefa de la diplomacia europea señaló que la UE "seguirá explorando la opción de un grupo de contacto que establezca las condiciones que pueden darse para intentar un diálogo", aunque añadió que "es solo explorar" y que no quiere "despertar mucha expectativa" al respecto.

"Any sustainable political solution to the Venezuelan crisis has to be democratic and peaceful. An external intervention or any use of force would be simply unacceptable and it would only make things much worse" @FedericaMog #EPlenary pic.twitter.com/Lrxi047SZS