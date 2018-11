La mayoría de universitarios extranjeros en España son latinoamericanos

Bruselas (EuroEFE).- Un 45 % de los universitarios en España que finalizó su educación secundaria en otro país procedía de Sudamérica, Centroamérica y Caribe, la región de procedencia más común entre los extranjeros que estudian en la universidad española.

Según datos publicados este viernes por la oficina europea de estadística, Eurostat, entre los 53.339 estudiantes que en 2016 cursaban sus estudios en universidades españolas tras haber completado la secundaria en el extranjero, 24.101 eran centroamericanos, sudamericanos y caribeños, mientras que 21.227 (39,7 %) procedían de países europeos.

In the EU, Luxembourg records highest share of non-nationals (48%). In contrast, non-nationals represent less than 1% of the population in Poland and Romania (0.6% in both countries) and in Lithuania (0.7%). #StatisticsExplained https://t.co/TmerYpK8TY pic.twitter.com/EwS2vxfP6J

España fue en 2016 el país de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de sudamericanos, centroamericanos y caribeños en la universidad, mientras que en el Reino Unido la mayoría de universitarios extranjeros (un 51 %) eran asiáticos y en Francia, africanos (un 42 %).

Al contrario que en España, en quince de los veintiocho Estados miembros de la UE la mayoría de los estudiantes extranjeros que han completado la secundaria en un país diferente al que acuden a la universidad son europeos.

1.6 million degree mobile students from abroad studied at tertiary education level in the EU in 2016, out of which two fifths were from Europe (43%), followed by Asia (30%) and Africa (12%).



More information on mobile students in the EU: https://t.co/liLjnJ4067 pic.twitter.com/MsGTPg6q7Y