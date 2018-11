Comisaria de Comercio y canciller uruguayo analizan "asuntos pendientes" del acuerdo UE-Mercosur

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, se reunieron este lunes en Bruselas para abordar los asuntos que aún están sin resolver en la negociación de un acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur).

"Nuestros equipos han hecho mucho trabajo la semana pasada, pero aún quedan cosas por resolver", reconoció Malmström en su cuenta de Twitter, en la que informó de su encuentro con Nin Novoa.

Good to meet Foreign Min Rodolfo Nin Novoa of Uruguay, presidency holder of #Mercosur, to take stock of our ongoing negotiations for a trade agreement & the good progress made at last week's round. Still outstanding issues in the talks, but I hope solutions can be found soon. pic.twitter.com/eAv9MbniT5