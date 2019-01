Maduro pide a la UE que cese las "agresiones"

Caracas/Bruselas (EuroEFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a la Unión Europea (UE) el cese de las "agresiones" contra su Gobierno, cuyo segundo período de 6 años acaba de iniciar, al tiempo que acusó a los líderes europeos de "intolerancia" y "racismo".

"Párate ahí, Europa, basta de agresiones contra Venezuela. Unión Europea, respeta a Venezuela. Unión Europea o la historia te cobrará esta deuda", dijo Maduro durante su acto de investidura ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

Bruselas lamenta que Maduro inicie nuevo mandato tras elecciones "no democráticas"

La UE, crítica con la Administración de Maduro, lamentó este jueves a través de la jefa de su diplomacia, Federica Mogherini, que el gobernante venezolano iniciara un nuevo período luego de ganar unas elecciones "no democráticas".

