La UE se solidariza con el presidente del Parlamento venezolano por su detención

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, manifestó este lunes su "solidaridad" con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), Juan Guaidó, por su breve detención temporal de este domingo.

"La UE mantiene su solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional, la institución del país elegida democráticamente", comentó en un comunicado una portavoz de Mogherini.

La portavoz expresó su confianza en "que las autoridades relevantes garanticen sus derechos civiles, libertad e integridad física, así como la de todos los miembros de la Asamblea Nacional en línea con su mandato constitucional de inmunidad".

The EU stands with the President of the National Assembly of Venezuela, Juan Gaidó, who was arbitrarily and temporarily detained by agents of SEBIN - the National Intelligence Service on Sunday #EU4HumanRights #EU4Democracy https://t.co/743CfU1EpE

La jefa de la diplomacia de la UE destacó que dos periodistas también fueron arrestados temporalmente.

"Las autoridades deben garantizar el total respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de prensa y de los medios de comunicación", subrayó.

Antes de este incidente, la UE había lamentado la investidura el 10 de enero de Nicolás Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela, después de hacer "caso omiso" al llamamiento para la celebración de unas elecciones democráticas, algo que, consideró entonces, aleja una solución constitucional negociada.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on the new mandate of President Maduro:



The EU deeply regrets that President Maduro is today starting a new mandate on the basis of non-democratic elections.



Full text: https://t.co/mdwHaXtG82#Venezuela