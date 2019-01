Un grupo de contacto para Venezuela y condena a la "represión" en Nicaragua

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a condenar en su reunión de este lunes la "represión" de la sociedad civil en Nicaragua "ante el deterioro de la situación" y abordarán los trabajos para poner en marcha un "grupo de contacto" que ayude a solucionar la crisis en Venezuela, entre otros asuntos.

Asuntos que resumía en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

Una firme condena a la "represión" en Nicaragua

Reunidos en su Consejo mensual, los ministros prevén aprobar unas conclusiones en las que condenarán "firmemente" la "represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones disidentes" durante la crisis que en Nicaragua ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente, Daniel Ortega, según fuentes comunitarias.

En concreto, los ministros expresarán que están dispuestos a "utilizar todos sus instrumentos políticos para contribuir a una salida pacífica negociada a la actual crisis", así como a "reaccionar a más deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho" en el país.

Se espera que el Consejo de ministros comunitarios subraye que las recientes medidas emprendidas por las autoridades nicaragüenses contra organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes constituyen "otro golpe a la democracia, los derechos humanos y libertades civiles", que "agrava la crisis social y política".

Nicaragua atraviesa lo que organismos humanitarios han identificado como la crisis de derechos humanos más grave de las últimas décadas, ya que cientos de personas han muerto, desaparecido, están presas o han huido del país tras participar en protestas contra Ortega.

Un "grupo de contacto" para Venezuela

Por otra parte, se espera que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, haga un balance de los trabajos para poner en marcha un "grupo de contacto" con socios internacionales para tratar de que el Gobierno y la oposición de Venezuela logren una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país.

Según las fuentes comunitarias, la iniciativa, con la que se comprometieron los ministros en reuniones precedentes, "es por Venezuela" y no va "contra" Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato al frente de la presidencia del país la UE no reconoce por considerar que los comicios en los que fue reelegido no fueron "ni justos ni libres".

Los ministros, que en esa ocasión tratarán la crisis venezolana sucintamente, esperan volver a abordarla en profundidad durante su reunión de febrero.

Un plan para hacer frente a la desinformación

Otro tema importante que debatirán los ministros es el plan de acción presentado por la Comisión Europea en diciembre para hacer frente a la desinformación, de especial relevancia de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo.

