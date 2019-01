La UE respalda legitimidad de Asamblea Nacional sin entrar en reconocimientos

Bruselas/Madrid/París (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) recalcó este jueves su respaldo a la Asamblea Nacional venezolana como la institución elegida "legítimamente" en el país, sin entrar a reconocer a su presidente, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, tal y como él se autoproclamó.

"Por principio, no reconocemos gobiernos, sino a los países", indicó la portavoz comunitaria Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on latest developments in #Venezuela



« The civil rights, freedom and safety of all members of the National Assembly, including its President, @jguaido, need to be observed and fully respected. »



Full text: https://t.co/clPr2Syohq — EU Council Press (@EUCouncilPress) 23 de enero de 2019

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, mostró hoy, en una declaración en nombre de todos los Estados de la Unión, "total apoyo" a la Asamblea Nacional en tanto que "institución elegida democráticamente" por los venezolanos e instó a "restaurar y respetar" sus poderes.

Además, pidió que se inicie un "proceso político inmediato que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de conformidad con el orden constitucional".

Mogherini afirmó que el 23 de enero "el pueblo de Venezuela ha pedido masivamente democracia y la posibilidad de determinar libremente su destino", unas voces "que no pueden ser ignoradas", dijo.

Declaración acordada por los 28

Para Kocijancic, esta declaración "acordada unánimemente entre los Veintiocho" es "señal de unidad" en la UE, señaló cuando fue preguntada por si había diferentes posiciones entre los Estados miembros sobre la idea de reconocer a Guaidó como presidente interino en detrimento del presidente Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato la Unión ve producto de unas elecciones "ni justas ni libres".

.@FedericaMog on the situation in Venezuela "We want to try to contribute to open up a space for a political process that at the moment is absent" #FAC pic.twitter.com/HedJsZQREf — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 21 de enero de 2019

La declaración, además, destacó que se consensuó en un plazo "sin precedentes" teniendo en cuenta que se tenía que pactar entre 28 países.

Expresa, según la portavoz, la posición de la UE "en este momento", pero advirtió de que se trata de una situación "en evolución" sobre la que habrá "debate político" en la Unión.

Para ello, Mogherini mantiene "contacto permanente" con los ministros de Exteriores comunitarios y de países socios.

Aunque "ahora nuestra meta es principalmente abordar la situación sobre el terreno", que calificó de "urgente", precisó.

Fuentes comunitarias pidieron diferenciar, en el seno de una institución internacional como la UE, entre el reconocimiento a un gobernante y el apoyo a instituciones que consideran "legítimas" como es el caso de la Asamblea Nacional frente a la Constituyente que promovió Maduro.

Consideraron importante, asimismo, que haya "prudencia", y apuntaron que los ministros europeos de Exteriores abordarán el asunto "a más tardar" en la reunión que mantendrán el 30 de enero y 1 de febrero en Bucarest, en la que por su carácter informal no se podrán tomar decisiones oficiales.

Muchos europeos viven en Venezuela

También precisaron que la posición unánime de los países se preparó en un grupo de trabajo del Consejo de la UE este miércoles y que se tuvo "en consideración" el alto número de ciudadanos europeos que viven en Venezuela.

Además, indicaron que hubo "concertación" con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien tuiteó momentos antes de publicarse la declaración comunitaria que, "a diferencia de Maduro", Guaidó cuenta con un "mandato democrático" de los venezolanos.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 de enero de 2019

Tusk confió en que "toda Europa se una en apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela".

También en Twitter, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, destacó la "legitimidad democrática" de Guaidó.

Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro — Antonio Tajani (@EP_President) 23 de enero de 2019

Desde la Eurocámara, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, destacó igualmente la "legitimidad" de la Asamblea Nacional, una "institución elegida democráticamente que debe liderar la transición en la restitución de la democracia en Venezuela".

La líder del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, señaló que "Venezuela atraviesa una situación muy delicada, que exige responsabilidad" y añadió que "el Gobierno de España está trabajando desde el minuto 1 para que la UE tenga una posición común y devolver la normalidad democrática a Venezuela, evitando el enfrentamiento".

@IratxeGarper en @La_SER El Gobierno de España está trabajando desde el minuto 1 para que la UE tenga una posición común y devolver la normalidad democrática a #Venezuela, evitando el enfrentamiento. El pueblo venezolano debe decidir su futuro a través de elecciones. — Socialistas Europarl (@Socialistas_PE) 24 de enero de 2019

Asimismo, a través de Twitter, añadió que "parece que algunos en España quieren sumarse a la moda hacer política internacional a golpe de tuit, al estilo de Donald Trump".

Por su parte, el jefe de filas del PP en el PE, Esteban González Pons, estuvo muy activo en las redes en las últimas horas en demanda de que la UE reconozca a Guaidó.

Está es la carta que he dirigido en nombre del @PPopular al presidente @Antonio_Tajani y a todo el Parlamento Europeo anunciando que pedimos un debate con resolución en el próximo pleno con reconocimiento inmediato por la UE de @jguaido cómo presidente interino de #Venezuela. pic.twitter.com/PEN0QbHEFQ — González Pons (@gonzalezpons) 24 de enero de 2019

Pons cree que urge el reconocimiento para acabar así con "la tiranía" de Nicolás Maduro y "ayudar al pueblo venezolano a recuperar la libertad y la democracia de una vez por todas".

Igualmente, el PP ha reclamado que en la próxima sesión plenaria se debata y se vote una resolución de urgencia al respecto.

Borrell pide una intervención de la UE para que haya elecciones en Venezuela

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves que la prioridad en Venezuela debe ser "evitar que la cosa vaya a peor" y consideró que eso exige "una intervención" de la Unión Europea "para que haya elecciones libres, democráticas y con garantías".

"Vamos a hacer que este proceso tenga lugar", dijo Borrell, en una conferencia de prensa en el Instituto Cervantes en Madrid, al ser preguntado por la posición de la Unión Europea respecto a la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela.

Debemos preservar la unidad de acción de la #UniónEuropea ante la crisis institucional en #Venezuela. Estamos trabajando para tomar una decisión juntos con la rapidez necesaria. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 de enero de 2019

El ministro español subrayó que la UE "tiene una posición común firme y clara en la exigencia de unas elecciones que hasta ahora Maduro no quería".

Borrell también lamentó la "extraordinaria lentitud" de la Unión Europea a la hora de tomar decisiones y exclamó que "si no hubiésemos tardado cuatro meses en decidirnos" a lo mejor la situación no sería la que es.

Macron: "Europa apoya la restauración de la democracia en Venezuela"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que "Europa apoya la restauración de la democracia" en Venezuela "después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018", y elogió "la valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad".

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de enero de 2019

"Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad", escribió Macron en español y en francés en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles.

Hasta el momento, la Presidencia francesa se había limitado a señalar que "sigue de cerca" los eventos en Venezuela y que trata de coordinar con los países europeos su respuesta.

El Gobierno de Macron se ha distinguido como uno de los más críticos dentro de la Unión Europea con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Información elaborada por los servicios de Internacional y Nacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

