El PE prepara una resolución de urgencia sobre Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) celebrará en la sesión plenaria de la próxima semana un debate sobre la situación en Venezuela y aprobará una resolución de urgencia, según avanzó este jueves el presidente de la institución, Antonio Tajani.

Será la novena resolución sobre el país desde el principio de la legislatura en la Eurocámara, que en 2017 otorgó su premio Sájarov a la oposición venezolana con el apoyo principalmente de populares y liberales europeos.

"A la luz de las importantes manifestaciones que están ocurriendo en Venezuela, queda claro que el pueblo venezolano está harto del régimen ilegítimo de Maduro, que nunca ha ganado la presidencia en unas elecciones libres y justas, agarrándose al poder y encarcelando a la oposición", opinó Tajani.

"Frente al descontento general, ¡Maduro tiene que irse ya!", añadió el político italiano, que ha ido más allá en sus palabras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien ha emitido en nombre de los Estados comunitarios una declaración en la que daba "total apoyo" a la Asamblea Nacional opositora en tanto que "institución elegida democráticamente" por los venezolanos.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on latest developments in #Venezuela



« The civil rights, freedom and safety of all members of the National Assembly, including its President, @jguaido, need to be observed and fully respected. »



Full text: https://t.co/clPr2Syohq