España pide que la UE reconozca a Guaidó si Maduro no convoca elecciones

Madrid (EuroEFE).- El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea (UE) que fije un plazo temporal concreto para que el presidente Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, en caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.

Así lo explicó el ministro español de Exteriores, José Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que señaló que los representantes de los países de la UE en Bruselas preparan este viernes la reunión de ministros de Exteriores analizando esta propuesta.

"España ha trabajado mucho, no vamos a remolque de la Unión Europea, remolcamos a la Unión Europea, dados los enormes lazos culturales y humanos con Venezuela", dijo Borrell.

Berlín, dispuesto también a reconocer a Guaidó

Alemania, al igual que España, ha amenazado con reconocer a Guaidó si no hay elecciones en Venezuela.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, exigió este viernes la celebración inmediata de elecciones "libres y justas" en Venezuela, en un encuentro con medios de comunicación.

Berlín considera que Nicolás Maduro "no puede ser el presidente legítimo de Venezuela" porque en las últimas elecciones presidenciales no se cumplieron los "estándares democráticos".

El portavoz recordó que Berlín aboga por que haya una solución europea en este asunto y dijo que la canciller alemana, Angela Merkel, habló ayer de la situación de Venezuela con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Seibert sostuvo que en el camino hacia elecciones libres la Asamblea Nacional (de mayoría opositora y a la que el Tribunal Supremo de Venezuela declaró esta semana "inconstitucional") tiene que tener un papel importante y recordó que "Juan Guaidó es el líder de la Asamblea Nacional".

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Adebahr, dijo también que "la Asamblea Nacional es el único órgano legitimado democráticamente en Venezuela".

Adebahr citó una frase dicha en Nueva York por el ministro de Exteriores, Heiko Maas, en la que este subrayó que en la crisis venezolana Alemania no es neutral y está del lado de Juan Guaidó.

"Con respecto a Venezuela no somos neutrales, estamos del lado de Juan Guaidó", citó Adebahr.

Francia matiza su apoyo a Guaidó

Francia exigió igualmente elecciones presidenciales en Venezuela y que el presidente actual, Nicolás Maduro, no utilice la fuerza contra las manifestaciones, aunque evitó reconocer a Guaidó mientras no haya una postura común en el seno de la UE.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresó su apoyo a la Asamblea Nacional del país y a su presidente Guaidó por ser un órgano "democráticamente elegido" y que, por tanto, "tiene que jugar un papel" en la situación del país.

Pero señaló que Francia busca una "posición unida" en Bruselas para pronunciarse y no caer "en el seguidismo de una u otra postura".

"Pedimos que el movimiento que se está produciendo pueda expresarse en una legalidad constitucional", indicó Le Drian, quien se pronunció en favor de "ayudar al movimiento popular".

Eurodiputados piden reconocer al autoproclamado presidente venezolano

A favor de Guaidó también se posicionaron veintinueve eurodiputados de cuatro grupos políticos, incluidos diez españoles, quienes pidieron este viernes en una carta a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, reconocerle como presidente de Venezuela.

"Tras los acontecimientos de esta semana, en particular el juramento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, (...) pedimos una posición rápida, fuerte y unida de la UE y reconocer a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela de forma interina, hasta que se puedan convocar nuevas elecciones", reza la misiva.

.@jguaido is the only legitimately elected lead representative of the Venezuelan people & @FedericaMog should recognise him as such!



.@jguaido es el único líder representante del pueblo venezolano elegido legítimamente y @FedericaMog ¡debería reconocerlo como tal! #Venezuela pic.twitter.com/gTSTvCGeuI