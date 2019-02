Objetivo: crear las condiciones para unas elecciones justas en Venezuela

Bucarest (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) anunció este jueves la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos, con un mandato inicial de 90 días, con el fin de "acompañar a Venezuela" hacia una salida pacífica y democrática a la crisis, mediante la celebración de elecciones presidenciales.

La responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo en Bucarest, al margen de una reunión informal de ministros de Exteriores europeos, que el objetivo es "promover el entendimiento y la actuación común entre actores internacionales claves sobre la situación en Venezuela".

#Venezuela "We have decided the establishment of an international contact group" says @FedericaMog. The objective of this group will be to help achieve a peaceful & democratic solution through fresh credible elections. First ministerial meeting next week. pic.twitter.com/cy9ydY85An