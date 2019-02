Timmermans tacha de "sabia" la estrategia de la UE con Venezuela

Madrid (EuroEFE).- El vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, dijo este viernes que la estrategia de la Unión Europea (UE) de ir "paso a paso" para buscar una solución a la crisis en Venezuela es "sabia", pese a que haya discrepancias entre algunos Estados miembros.

El también candidato de los socialistas europeos a presidir el Ejecutivo comunitario reconoció "la influencia" de España en las negociaciones para la toma de posición de la Unión Europea (UE) respecto a Venezuela, durante un desayuno informativo en la sede del PSOE en Madrid.

"Los grandes asuntos internacionales siempre son objeto de discusión en la UE, y de desacuerdos, pero la posición de la UE se ha mantenido unida", aclaró.

El mensaje de Timmermans llega un día después de que el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, lanzara una petición a los Estados miembros para que reconocieran al presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, tal y como hizo la Eurocámara en una resolución aprobada por amplia mayoría.

Venezuela: tras reconocer a Guaidó como único presidente, el PE pide:

◾Que la UE haga lo mismo

◾Rechazo a cualquier forma de violencia

◾Creación de un grupo de contacto

◾Liberación inmediata de los periodistas detenidos



Todos los detalles → https://t.co/UEbVx02QLx pic.twitter.com/UgTJkEYVNO Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 31 de enero de 2019

Timmermans puntualizó al respecto que los países europeos "no siempre tienen la misma posición, pero eso está en la naturaleza de la UE. Lo importante es que estén juntos en el enfoque de ir paso a paso" incrementando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

"Antes o después deberemos llegar a un acuerdo sobre cómo Venezuela debe salir de esto", apuntó.

Por el momento, la UE va a crear un grupo de contacto con países latinoamericanos para buscar una vía hacia la celebración de elecciones presidenciales, mientras que países como España ya han anunciado que reconocerán oficialmente a Guaidó, como presidente interino del país.

Maduro es "un líder autoritario" y "no tiene excusas"

A sus "compañeros de la izquierda", Timmermans les lanzó una advertencia: "No cometáis el error de creer que Maduro es un hombre de la izquierda. Es un líder autoritario, y eso no está bien, está mal. No tiene excusas".

El vicepresidente de la CE también defendió la estrategia europea como "la correcta" ante las tensiones creadas por posturas enfrentadas que han adoptado países como EEUU frente a las de China y Rusia, algo que no consideró "productivo".

En concreto, destacó el "papel de liderazgo" que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha jugado en las conversaciones para la toma de posición europea, y anticipó que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "volverán a jugar un papel importante" a la hora de fijar la posición comunitaria en los próximos días.

Preguntado por si algún país comunitario fue informado por EEUU de que Guaidó iba a proclamarse presidente de Venezuela, Timmermans se limitó a lamentar que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea el primer mandatario estadounidense que "parece pensar que una UE dividida es buena" para su país.

Según el líder socialista, esa es precisamente una buena razón para que la UE "mantenga su propia posición" y vaya adquiriendo cada vez "más responsabilidad en la política internacional para garantizar su propia seguridad".

"Lo que más necesitamos ahora es solidaridad con los venezolanos, que están sufriendo lo inimaginable", concluyó.

Por Desirée García (edición: Piedad Viñas)

Para saber más:

►España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente interino de Venezuela

►Objetivo: crear las condiciones para unas elecciones justas en Venezuela