Echa a andar el proceso para una "solución venezolana"

Montevideo (EuroEFE).- El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela acordó este jueves en Montevideo enviar una misión técnica a ese país y volver a reunirse en marzo para seguir trabajando en un proceso que permita llegar a una "solución venezolana" de su propio conflicto y que así se evite un escenario aún más crítico.

“Una solución pacífica, política, democrática y venezolana"

Tras casi cinco horas de deliberaciones a puertas cerradas, los ministros de Exteriores y otros representantes diplomáticos de una docena de países europeos y latinoamericanos emitieron una declaración en la que dan cuenta de la "severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región" y de la "difícil situación de su pueblo".

La declaración fue suscrita por la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda,Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

México, que no forma parte del Grupo de Contacto pero sí participó de la reunión, y Bolivia no suscribieron la declaración final.

La tensión se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino de su país al considerar gobernante ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios presidenciales que la oposición tacha de "fraudulentos".

Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, respaldó a Guaidó y presionó para que se convoquen elecciones.

El Grupo de Contacto se comprometió a seguir trabajando por "establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible".

También trabajará por "permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria".

Para implementar ambas metas, el grupo "enviará una misión técnica" a Venezuela y convocará nuevamente a una reunión ministerial a comienzos de marzo para analizar el desarrollo del proceso.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo en rueda de prensa que México y Bolivia "no se identificaron con algunas partes de la declaración" pero destacó que La Paz quiere seguir siendo parte del Grupo de Contacto.

#Venezuela #ICG "The group aims to forge a common international approach to support a peaceful, political, democratic and Venezuelan owned resolution to the crisis" @FedericaMog after first meeting of International Contact Group in Montevideo pic.twitter.com/kpKTT1Nfmv