La UE incluye a Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo

Estrasburgo (Francia) (EFE).- La Comisión Europea (CE) incluyó este miércoles a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.

"Estar en esta lista significa que hayamos concluido que hacer transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre lavado de dinero y financiación de terrorismo", explicó en una rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, que insistió en que se trata de un "aviso" y no "un sistema de sanciones".

Acompañan a Panamá en la lista Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.

En un comunicado, la Comisión explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero de la UE" previendo los riesgos, ya que a partir de ahora se requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con estos países.

Los criterios de la lista reflejan, explicó Jourová, los requisitos más estrictos que recoge la más reciente directiva contra el blanqueo de dinero que lleva en marcha desde julio de 2008.

La elaboración de la lista comenzó con un análisis de hasta 54 jurisdicciones que tienen un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero europeo, fuertes vínculos económicos con la UE o han sido consideradas por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales con ventajas fiscales.

Para cada uno de estos países, Bruselas revisó el nivel de amenaza actual, sus marcos legales vigentes y los controles para prevenir los riesgos de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero, tras lo cual elaboró la lista de países publicada este miércoles.

Esta lista queda ahora en manos del Parlamento Europeo y el Consejo para su aprobación en el plazo de un mes, aunque la comisaria europea reconoció en rueda de prensa que no espera que entre los países de la UE exista una mayoría cualificada que respalde la lista.

"Pese al hecho de que la metodología se consultó con los Estados y recibió su apoyo el verano pasado, es cierto que es la primera vez que usamos esta metodología para elaborar esta lista. Creo que hay una convicción entre los países de que es algo que hay que hacer. Lo que oímos es la reacción natural ante algo nuevo, algo políticamente sensible", señaló Jourová.

Panamá pide a Bruselas que "reconsidere" su decisión

En un comunicado, el embajador de Panamá ante la UE, Miguel Verzbolovskis, lamentó la inclusión del país centroamericano en la lista europea y aseguró que la reciente adopción de una ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal es una "prueba concreta de la voluntad panameña de cooperar y adherirse a los estándares internacionales".

"El Gobierno de Panamá solicita de forma oficial a la Comisión Europea que reconsidere (su decisión), teniendo en cuenta nuestro progreso, y que se comprometa a un diálogo serio y abierto (...) para abordar las críticas específicas que pueda tener", señala el embajador.

