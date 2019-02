Mogherini y Pompeo defienden elecciones para Venezuela

Bruselas/Caracas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, coincidieron este viernes en que la "mejor" manera de que Venezuela vuelva al orden constitucional es con unas "elecciones anticipadas".

"Hay mucha base común sobre Venezuela. Compartimos el deseo de ver el fin de la crisis en Venezuela y el retorno al orden constitucional. Lo mejor para ello son unas elecciones anticipadas", indicó un alto funcionario comunitario sobre la reunión celebrada entre Mogherini y Pompeo en Bruselas.

Always a pleasure to welcome in Brussels @SecPompeo for a bilateral meeting covering all fields of #EU - #US partnership on Foreign Policy pic.twitter.com/yvGCzEe84h

La fuente calificó la reunión, de más de una hora, de "buena y fructífera".

"Subrayaron la importancia de la cooperación transatlántica entre la UE y EEUU en un amplio abanico de asuntos de Política Exterior, incluyendo el trabajo en curso para una transición pacífica y democrática en Venezuela", señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

Preguntada por la posibilidad de que EEUU decida enviar tropas a Venezuela ante la crisis política y humanitaria en el país caribeño, la fuente comunitaria indicó que en la UE no hay "entusiasmo por las intervenciones militares" y que "a la mayoría de los países de la región no les parece buena idea".

"No es lo que va a llevar a la estabilización" en Venezuela, comentó.

Productive discussions w/ @FedericaMog & @USAmbEU on advancing mutual interests & overcoming common threats. Now more than ever, we must support Venezuelan people & integrate Western Balkans into EU. From Latin America to Asia to MidEast, US & EU work best when we work together. pic.twitter.com/nBlt6S7zYJ