Viceministro venezolano pide "no abrir la caja de pandora de la intervención militar"

La Haya (EuroEFE).- El viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, alertó de que la vía militar en su país "crearía una desestabilización sin precedentes en la región" y negó que exista en Venezuela una catástrofe humanitaria.

En entrevista con Efe, Gil, que se encuentra de visita oficial en Holanda, recomendó "no abrir la caja de Pandora de la intervención militar" y "abstenerse de usar la violencia" porque "tendría consecuencias muy graves y se desataría una verdadera catástrofe humanitaria" en los países de la región, que "podría golpear incluso a EEUU".

"Un golpe de Estado en Venezuela, que es lo que se intentó promover en esta primera fase, es una situación descartada, es imposible. Y una intervención militar, si ocurriese, fracasaría porque crearía una desestabilización sin precedentes en la región. Intervenir en Venezuela sería prender una mecha que jamás se apagaría. Sería algo muy doloroso", advirtió.

Hablar de crisis humanitaria en Venezuela es "una falta de respeto y una aberración"

Gil consideró "una falta de respeto y una aberración" decir que su país vive "una catástrofe o una crisis humanitaria" porque se compara con regiones que han sobrevivido a guerras, bombardeos y hambrunas.

En su opinión, "colocar 60 toneladas, que son dos camiones de comida, en un país que distribuye un millón de toneladas al mes a todos sus ciudadanos, es una ridiculez y una acción de propaganda" y además, opinó que "ni siquiera son alimentos de calidad, son raciones de combate".

El viceministro venezolano señaló, por otra parte, que "quien quiera importar alimentos a Venezuela debe registrarse" como distribuidor oficial.

"Quien quiera importar alimentos a Venezuela puede hacerlo; se registra en el Ministerio de Alimentación, en Aduanas, hace las pruebas de inocuidad y puede hacer su importación. Y luego puede distribuirla, venderla, respetando la ley", comentó.

Rechazó que el próximo día 23 se vaya a permitir el acceso a territorio venezolano de la ayuda humanitaria que ya se acopia en la ciudad colombiana de Cúcuta, como había confirmado el jefe del Parlamento y líder opositor, Juan Guaidó , y advirtió de que "no se puede violar la ley con una excusa que no existe".

Gil considera "irrelevantes" los reconocimientos a Guaidó

Gil consideró "irrelevantes" los reconocimientos a Guaidó como presidente interino de Venezuela y afirmó que "hasta ahora, solo se han roto relaciones diplomáticas con EEUU" y el resto "se están llevando con completa normalidad".

El viceministro venezolano reconoció que esta situación hace que "cada relación bilateral" de su país tenga "una particularidad" y advirtió de que "en Venezuela no hay un Gobierno paralelo, sino un solo Ejecutivo en plenas funciones" que hace frente a "un intento de golpe de Estado a cámara lenta dirigido por EEUU".

"El reconocimiento de un presidente no depende de lo que opine un gobierno o varios gobiernos del mundo, sino de lo que decida el pueblo", agregó Gil en la entrevista, celebrada en la embajada de Venezuela en La Haya.

Sobre la peticiones internacionales de celebrar de elecciones en el país, Gil explicó que Maduro "no tiene inconveniente en adelantar los comicios parlamentarios previstos para el año que viene por las tensiones políticas" existentes pero subrayó que "se está estudiando la pertinencia y la legalidad" de esa convocatoria.

Aunque aseguró que en Venezuela "no se impide a ningún venezolano participar en las elecciones por su ideología política", precisó que en lo relativo a Guaidó que "hay ciudadanos individuales con medidas judiciales no relacionadas con el ejercicio político" que les impiden participar en esos comicios.

En cuanto al grupo internacional de contacto en el que participa la UE, que estará este miércoles en Caracas, Gil consideró que es "bienvenido si lo que quiere es ayudar y promover el diálogo sin condiciones, en el marco de la Constitución y entre los venezolanos".

"Hay una parte de la oposición que se niega, está muy testaruda, a sentarse a dialogar y que plantea solo la confrontación, la guerra civil, la invasión. Nosotros planteamos diálogo y paz. El 90 % de la población venezolana quiere diálogo", precisó.

Eurodiputados expulsados de Venezuela iban a "conspirar"

La delegación de europarlamentarios que fueron expulsados de Venezuela tras aterrizar en el aeropuerto de Caracas iba a "conspirar y a reunirse con un presidente falso que trata de derrocar a un gobierno legítimamente electo", aseguró el viceministro.

"Es mentira que fueran expulsados porque nunca llegaron a entrar a Venezuela. No fueron admitidos en el país. Para nosotros son un grupo de políticos que iban a tener una serie de encuentros conspirativos con alguien que dice ser presidente de un país cuando no lo es", explicó Gil.

Gil subrayó que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció "por la vía diplomática correspondiente, unos días antes, que no serían admitidos, que no tenían visado" y añadió que "no eran parte de una misión del Parlamento Europeo", organismo de la UE que -recuerda- "solo tiene competencias en Europa, no en Venezuela".

Según Gil, Venezuela hizo uso de "sus atribuciones legales" y "sin violar ningún pacto internacional ni convenio ni norma diplomática, les comunicó que no son bienvenidos y no los admitió".

Cuando los europarlamentarios llegaron al aeropuerto fueron llevados a una sala en la que les retiraron sus pasaportes, y de ahí fueron conducidos a "un cuartucho", en el que estuvieron acompañados por los embajadores de España, Holanda y la Unión Europea, y custodiados por tres policías, según relató a Efe el eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato.

Por su parte, el también diputado del PP, Esteban González Pons, aseguró que se bajaron del avión "con todos los papeles en regla" y lamentó que, sin ningún documento explicativo, les comunicaron que les iban a expulsar del país y les "miraron" los teléfonos, y les intentaron "borrar" lo que tenían grabado.

Por Imane Rachidi (edición: Piedad Viñas)

