Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) insistió este lunes en que "hay que evitar" una intervención militar en Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional e interino del país, Juan Guaidó, se haya mostrado a favor de mantener "todas las opciones abiertas"; una posibilidad que España "condenaría", según advirtió el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

"Se ha establecido la posición de la UE en este contexto, es muy clara: hay que evitar la intervención militar", señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la CE.

La portavoz recordó la declaración emitida este domingo por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en la que deploró la intimidación de quienes trataban de hacer pasar la ayuda humanitaria exterior a Venezuela.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on #Venezuela

> Refusal of the regime to recognise the humanitarian emergency is leading to escalation of tensions

> EU strongly call to show restraint, avoid use of force & allow for the entry of aidhttps://t.co/F8jejIdf2J