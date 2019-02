Tajani se reúne en Washington con el enviado de Guaidó a Estados Unidos

Washington (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se reunió en Washington con Carlos Vecchio, el enviado a Estados Unidos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, que le pidió más sanciones contra el Gobierno de Venezuela.



"Consideramos que el momento de actuar es ahora y esa escalada de la presión pasa por imponer más sanciones", explicó Vecchio sobre su conversación con Tajani en un comunicado difundido por su oficina el miércoles 20/2/2019.



Tajani, por su parte, no informó de su reunión con Vecchio, que no estaba incluida en su agenda oficial.



Durante su primer día en Washington, el político conservador italiano también abordó la crisis en Venezuela con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, uno de los mayores detractores de Maduro a nivel internacional.



"¡Basta ya! ¡El tiempo de Maduro se ha acabado! ¡Elecciones democráticas en Venezuela ya!", dijo Tajani en declaraciones a periodistas tras ese encuentro.



Los dos líderes también hablaron de la situación en Nicaragua, sobre la que Tajani aseguró estar "preocupado" y dio las gracias a Almagro por el trabajo que ha hecho para la liberación de los "presos políticos", como los llama la oposición.



Poco después de que Guaidó se declarase presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero, Tajani ya lo reconoció como el "único interlocutor" de la Eurocámara en el país caribeño.



"He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo", aseguró Tajani el día 30, al inicio del pleno de la Eurocámara que se celebró en Bruselas.



Además de su reunión con Almagro, Tajani fue recibido este miércoles por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y visitó el cementerio militar de Arlington.



Este jueves viajará a Nueva York para reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dar un discurso en la Universidad de Columbia y visitar el monumento en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

