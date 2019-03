La UE avisa a Maduro: poner en riesgo a Guaidó aumentaría tensión y merecería condena

Bruselas (EuroEFE).- Ante el inminente regreso del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a su país, la Unión Europea (UE) avisó este fin de semana de que cualquier acción que pudiese poner en peligro "la libertad, seguridad o integridad personal" del político, autoproclamado presidente interino de ese país, incrementaría la tensión y merecería ser condenada.

"La Unión Europea subraya su convicción de que la solución a la crisis multidimensional que afecta a Venezuela solo puede ser política, democrática y pacífica", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho, que tiene un claro destinatario: el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on #Venezuela



Any measure that could put at risk @jguaido’s freedom, safety or personal integrity would represent a major escalation of tensions & meet firm condemnation of international community.https://t.co/s3XNB7UYuC