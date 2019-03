La UE pide a Maduro "reconsiderar" la explusión del embajador alemán

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) lamentó este jueves la expulsión del embajador alemán en Caracas, Daniel Kriener, solicitada por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e instó al mandatario a "reconsiderar" la decisión.

"Lamentamos el hecho de que el embajador alemán ante Venezuela sea presionado para salir del país", indicó la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocinanjic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Según dijo, "a pesar de un contexto político tenso y complejo, la UE ha estado dispuesta a mantener lazos de comunicación con todas las partes en Venezuela, incluyendo el Gobierno de Maduro".

También desde el Parlamento Europeo, la eurodiputada liberal española, Beatriz Becerra, criticó la decisión de Maduro.

El régimen de Maduro no tiene legitimidad para expulsar de #Venezuela al embajador de Alemania ni a ningún otro. Lo expliqué ayer en @CNNEE pic.twitter.com/baEJOp6fRc

"Desde esa perspectiva, la UE espera que esta decisión pueda ser reconsiderada", enfatizó la portavoz, quien aseguró que "seguimos firmemente comprometidos con una solución pacífica y democrática a la actual crisis en Venezuela".

El Gobierno de Maduro dio este miércoles 48 horas a Kriener para abandonar el país ante "sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país", según anunció públicamente la Cancillería venezolana.

Para el gobierno alemán, se trata de una medida "incomprensible".

Ministro de Exteriores @HeikoMaas sobre la decisión en Venezuela de declarar al Embajador Kriener persona non grata: Es una decisión incomprensible que agrava la situación y no contribuye a la distensión. He decidido llamar a nuestro embajador a consultas. https://t.co/ZVH3RA4jbC