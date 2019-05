La UE pide "máxima moderación" en Venezuela para evitar "pérdida de vidas"

Bruselas/Caracas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) sigue de cerca la situación en Venezuela y ha instado a la "máxima moderación" ante el levantamiento en el país a fin de evitar la "pérdida de vidas".

"La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y pide la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas y una escalada de tensiones", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en nombre de los 28 países de la Unión.

La política italiana subrayó que la UE "está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos" en el país caribeño y reiteró que "sólo puede haber una salida política, pacífica y democrática para las múltiples crisis" que afronta.

La Unión Europea "apoya firmemente al pueblo venezolano y sus legítimas aspiraciones democráticas", subrayó la política italiana.

Afirmó que la UE seguirá "sin escatimar esfuerzos para lograr el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho mediante elecciones libres y justas, de conformidad con la Constitución venezolana".

La UE ha impulsado un grupo de contacto internacional para hablar con todas las partes enfrentadas en Venezuela y tratar de crear condiciones para la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

La fecha prevista para la próxima reunión ministerial del grupo se mantiene el 6 y 7 mayo en Costa Rica.

La declaración de Mogherini se une a otras de la UE:

Hoy #30abr, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela,que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del Premio Sajarov @leopoldolopez por militares a la orden de la Constitución,es una gran noticia. ¡Vamos Venezuela libre! — Antonio Tajani (@EP_President) 30 de abril de 2019

El Gobierno de España desea que no se produzca un derramamiento de sangre en Venezuela, y reitera su apoyo a un proceso democrático pacífico en el país y su apuesta por la celebración inmediata de elecciones para la designación de un nuevo presidente. pic.twitter.com/Pw7cmSI6Tp — La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de abril de 2019

El Gobierno británico confió este martes en una "resolución pacífica" de la actual crisis en Venezuela y pidió "terminar" con el régimen de Nicolás Maduro por considerar que el pueblo venezolano ha "sufrido" mucho y "merece un futuro mejor" La Presidencia francesa "sigue de cerca la situación" en Venezuela y "apoya las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano", informaron este martes fuentes del Palacio del Elíseo.

Guaidó llama a los venezolanos a que salgan a las calles el 1 de mayo

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, lha llamado a "toda Venezuela a las calles" para continuar este miércoles, primero de mayo, la que denomina "Operación Libertad", con la que espera que Nicolás Maduro abandone el poder.

"Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", dijo Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por medio centenar de gobiernos, en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela, hoy Maduro no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es un día histórico para el país", añadió.

Guaidó pidió en la madrugada de este martes a los venezolanos manifestarse para lograr el "cese de la usurpación" que, considera, hace Maduro de la presidencia. En ese mismo llamamiento, en el que apareció rodeado de una veintena de militares que dieron la espalda a Maduro y del dirigente opositor Leopoldo López, quien burló el arresto domiciliario, Guaidó exhortó a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento.

Esta noche anunció, además, que reconocerá "el esfuerzo y sacrificio"de los militares que le ayuden a desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013. "Podemos lograr el cambio en Venezuela, mi agradecimiento a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado a la Fuerza Armada a seguir avanzando en la Operación Libertad", insistió.

Maduro dice que no tiene intención de abandonar el poder y refugiarse en Cuba

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, desmintió este martes que tuviera intención de abandonar el poder y refugiarse en Cuba, tal y como aseguró el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, del que dijo que le faltaba "seriedad".

"Decía Mike Pompeo que yo, Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir, y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor, que falta de seriedad", dijo Maduro durante una alocución trasmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. En la misma, estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el considerado como número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Maduro enfrentó hoy lo que consideró como un golpe de Estado, después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, llamó a la Fuerza Armada a darle la espalda al líder chavista y sumarse a su movimiento.

Maduro también acusó hoy a Estados Unidos y Colombia de respaldar el alzamiento, al tiempo que acusó a la cabeza política de este primer país de no dejar pasar "un día" sin "meterse" con Venezuela. "Yo creo, de verdad lo digo, canciller (Jorge Arreaza), que en los Estados Unidos de norteamérica no había habido un Gobierno tan loco como este", añadió en referencia a la Administración de Donald Trump. "Si uno revisa lo tuits que ha lanzado Donald Trump y su pandilla (...) dice: 'qué desequilibrio mental puede haber en esta gente, cuánto odio en esta gente", prosiguió. Asimismo, el mandatario aseguró que el levantamiento contó con el apoyo de Colombia y Estados Unidos.

"Nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido un levantamiento por el empeño obsesivo, nefasto de un grupo de oposición de la ultraderecha venezolana, la oligarquía colombiana e imperialismo estadounidense, por su posición obcecada de derrocar al Gobierno constitucional de Venezuela, de imponer un gobierno ilegítimo", afirmó.

#VIDEO | Presidente @NicolasMaduro denuncia que factores de extrema derecha de la organización terrorista Voluntad Popular auspiciaron y financiaron el golpe de Estado #PuebloEnMirafloresConMaduro pic.twitter.com/wy00DGCGKT — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 1 de mayo de 2019

Leopoldo López se encuentra en la embajada de España

El opositor venezolano Leopoldo López, su mujer, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses se encuentran en la Embajada de España en Caracas, ha confirmado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores .

López, que cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario, fue liberado ayer por militares con un "indulto presidencial" de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de cincuenta países.

Guaidó llamó a la Fuerza Armada a dar la espalda al gobernante Nicolás Maduro, lo que los militares no secundaron, salvo un pequeño grupo.

Horas más tarde, Leopoldo López y su familia acudieron a la residencia del embajador chileno en Caracas, aunque con posterioridad la abandonaron, en una "decisión personal" del dirigente opositor, explicó el canciller de Chile, Roberto Ampuero.

Ampuero subrayó también en su mensaje de twitter que López y Tintori tienen "ascendencia española" y dio cuenta de que la familia se trasladaba a la embajada de España.

En la mañana de este miércoles el Ejecutivo español ha confirmado la presencia de los López en su Embajada en la capital venezolana

Un muerto y casi cien heridos durante las protestas en Venezuela -

Un venezolano de 24 años ha muerto en el estado de Aragua durante las protestas desatadas tras el intento del opositor Juan Guaidó de liderar un levantamiento militar en Venezuela, informó la ONG Provea, sin detallar las causas de la muerte. Además, hay datos sobre al menos 95 heridos vinculados a las protestas, 26 en Aragua y 69 en el municipio caraqueño de Chacao. De momento no existe un informe global sobre las cifras de heridos, pero Provea ha señalado que con la muerte de Méndez se "eleva a 53 el número de personas fallecidas" en las protestas de este año, debido a que en enero pasado también ocurrieron manifestaciones contra el Gobierno que se tornaron violentas. "Lamentamos el asesinato hoy del joven Samuel Enrique Méndez, de 24 años, en el estado Aragua (centro) en el contexto de las protestas. Testigos responsabilizan a colectivos paramilitares (...) Hacemos llegar a familiares y amigos nuestras condolencias", dijo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en Twitter.

Trump expresa su respaldo "al pueblo de Venezuela y su libertad"

En Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó hoy el respaldo de su Gobierno "al pueblo de Venezuela y su libertad", al comentar el levantamiento del líder opositor Juan Guaidó frente al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡EEUU respalda al pueblo de Venezuela y su libertad!", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de abril de 2019

Las palabras del mandatario se producen después de que otros miembros de su Gobierno, como el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, mostrasen su apoyo a Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente por medio centenar de países, para la restauración de "la libertad y la democracia" en Venezuela.

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país "esta mañana", pero recibió indicaciones de Rusia de que debía permanecer ahí.

"Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, según entendemos, y los rusos indicaron que debería quedarse", declaró Pompeo a la cadena de televisión estadounidense CNN.

Según el jefe de la diplomacia, Maduro "se dirigía a La Habana".

"Maduro entiende lo que pasará si sube a ese avión", subrayó Pompeo, que puntualizó que el jefe de Estado venezolano, que no es reconocido por Washington, conoce las "expectativas" de la Administración del presidente Donald Trump.

Cómo fueron los acontecimientos

La oposición venezolana lanzó este martes una moneda al aire y salió cruz, con el llamamamiento que hizo a la Fuerza Armada el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para que diera la espalda al gobernante Nicolás Maduro y que los uniformados no atendieron.

Guaidó despertó a los venezolanos cerca de las 6.00 horas locales (10.00 GMT) con un mensaje a través de las redes sociales en el que les pedía salir a manifestarse para deponer a Maduro, mientras que a los militares les exigía unirse a su causa.

"La familia militar de una vez dio el paso. A todos los que nos están escuchando: es el momento, el momento es ahora, no solo de la calma sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela", dijo Guaidó acompañado de una veintena de militares y del líder de su partido, Leopoldo López, quien burló el arresto domiciliario para sumarse a las protestas.

Pero su llamada no fue escuchada por los militares, que hoy permanecieron leales a Maduro.

Efe constató que hubo enfrentamientos entre militares leales a Maduro y el grupo de funcionarios que respaldaba a Guaidó en las cercanías de la base aérea de La Carlota, que los alzados tomaron y luego abandonaron.

El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, rechazó la apuesta de Guaidó, que no dudó en calificar como "golpista", al tiempo que reportó "normalidad" en los cuarteles del país.

"Nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la república, asistidos como estamos por la ley, la razón y la historia ¡Leales Siempre, Traidores nunca!", remarcó el alto funcionario.

Y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseveró a media tarde que estaban "completamente derrotados los golpistas" en Venezuela.

"Huyendo a embajadas, escondidos, nadie da la cara, solo el imperialismo (Estados Unidos) sale buscando excusas ¡Nosotros venceremos!", dijo en Twitter.

Con todo, la petición de protestas callejeras de Guaidó sí fue escuchada por miles de caraqueños, que se congregaron en el acomodado barrio de Chacao -un bastión opositor-, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden público.

Responsables de la Cruz Verde, un grupo de paramédicos de la Universidad Central de Venezuela, dijeron a Efe que atendieron en la zona de Altamira a 10 personas heridas, una de ellas por impacto de bala en el pie derecho.

En tanto que el servicio de asistencia sanitaria de Chacao informó de que al menos 69 personas resultaron heridas durante toda la jornada de violentas protestas antigubernamentales, que se mantenía hasta cerca de las 19.00 horas locales (21.00 GMT), según el alcalde Gustavo Duque.

Por momentos la violencia entre manifestantes y los equipos antimotines fue tal que una tanqueta de la GNB arrolló a varias personas, de las cuales no se tuvo mayor información.

El propio Guaidó acompañó estas protestas durante la mañana, pero luego partió junto a López rumbo al oeste de Caracas, que se mantuvo en relativa calma este martes, y finalmente su paradero fue desconocido, aunque un miembro de su equipo informó que estaba "bien".

López, por su parte, entró junto a su familia en calidad de huésped a la embajada chilena en Caracas, que luego abandonó para trasladarse a la de España según el canciller de Chile, Roberto Ampuero, mientras que el paradero de Guaidó era desconocido.

Entretanto, unos 25 militares, que se pronunciaron junto a Guaidó en la madrugada, solicitaron refugio a Brasil.