Candidatas al Europarlamento piden comicios en Venezuela y rechazan una intervención

Madrid (EuroEFE).- Candidatas de los partidos en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo han considerado este jueves que la vía para solucionar la situación en Venezuela pasa por unas elecciones libres y han rechazado una intervención militar.

La crisis venezolana ha estado presente en el debate organizado por la Agencia EFE en la Casa de América y en el que siete candidatas de los partidos que tienen en la actualidad representación en el Parlamento Europeo han confrontado sus propuestas en diversos ámbitos ante la cita con las urnas.



Por motivos de agenda, Pilar del Castillo (PP) e Iratxe García (PSOE) han tenido que ausentarse antes de que se abordara la crisis en Venezuela, ante la que el resto de participantes ha defendido el diálogo aunque han discrepado sobre la utilidad del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente.



Maite Pagazaurtundúa, número dos de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, ha hecho una cerrada defensa del cumplimiento de la ley y ha asegurado que Nicolás Maduro violó la legalidad.



"Por ineptitud desde el punto de vista económico, por falta de ganas de tener un verdadero tesón democrático y por un elemento de degradación de la instituciones y de corrupción, convirtió Venezuela en un infierno", ha añadido.



El hecho de que Maduro vulnerara la legitimidad de la Asamblea Nacional es lo que ha dicho que llevó a la UE y a España a reconocer a Guaidó.



Pagazaurtundúa ha instado a seguir la opinión del expresidente del Gobierno Felipe González, defender elecciones libres y facilitar de forma urgente ayuda humanitaria.



En representación de Junts per Catalunya, la número cuatro de la lista "Lliures por Europa", Erika Casajoana, se ha opuesto a cualquier golpe de estado.



Ha aprovechado para destacar las manifestaciones pacíficas en Cataluña a favor de la independencia y ha insistido en que su partido está a favor de una solución negociada en Venezuela que incluya elecciones libres y tuteladas por organismos internacionales.



Sí se ha preguntado si el PSOE y el PP consideran a Guaidó un golpista porque parece que es "su héroe" cuando ha asegurado que lo que ha hecho es protagonizar un golpe de estado.

El polémico reconocimiento de Guaidó

"Guaidó es un héroe, pero Jordi Cuixart, que se sube a un coche, es un golpista. A ver si nos aclaramos y tenemos coherencia", ha añadido en referencia al presidente de Omnium Cultural que está siendo juzgado por el "procés".



Casajoana ha precisado que tampoco apoyan el régimen de Nicolás Maduro porque no les parece democrático.



Izaskun Bilbao, del PNV y cabeza de lista de Coalición por una Europa Solidaia, ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria y ha defendido las gestiones que está llevando a cabo el grupo de alto nivel para hacer posible unas elecciones libres y democráticas.



Ha rechazado totalmente cualquier intervención militar porque podría empeorar aún más la situación y ha insistido en que la solución tendría que venir de la mano del diálogo y la negociación y con un arbitraje europeo.



Para Idoia Villanueva, número cuatro de la lista de Unidas Podemos, la actitud ante Venezuela es un ejemplo clarísimo de lo que no debería hacer la Unión Europea.



"A los presidentes los pone y los quita la gente. No los debería poner y quitar la Casa Blanca", ha añadido antes de criticar el seguidismo de la UE con este país y abogar por preocuparse por los derechos de los ciudadanos venezolanos.



A su juicio, el reconocimiento de Guaido no ha mejorado la situación, se está ante una amenaza real de intervención militar, y la UE sólo debería apoyar la mediación y el diálogo.



Ana Miranda, del BNG y número cinco en la lista "Ahora Repúblicas", se ha mostrado contraria a cualquier tipo de intervencionismo y ha defendido todas las mesas de diálogo que se propongan para intentar encontrar una solución.



Ha rechazado el reconocimiento de Guaidó como presidente y ha afeado al PP que en la reciente campaña de las elecciones generales haya sacado de forma recurrente el asunto de Venezuela en vez de preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos.

