Borrell confirma el envío de una misión del Grupo de contacto de la UE a Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- El grupo internacional de contacto impulsado por la Unión Europea (UE) para propiciar una salida política a la crisis venezolana enviará la semana próxima una misión a Caracas, confirmó este lunes el ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell.



"Esta semana que viene se va a producir una visita a Venezuela de un grupo a un nivel político", indicó Borrell a la prensa en Bruselas, donde participa en un Consejo de ministros comunitario de Exteriores, en el que se ha repasado la situación en el país latinoamericano.



Confirmó, además, que España tendrá representación en esa misión política a nivel de secretario de Estado.



"Creo que es un acelerón, que falta hacía", comentó Borrell sobre la decisión de enviar esa misión de rango político a Caracas, que se decidió el pasado día 7 en la última reunión ministerial del grupo de contacto, que tuvo lugar en San José.



Borrell, que había criticado la lentitud de actuación diplomática de la UE ante la crisis venezolana, reconoció que "últimamente se ha acelerado un poco" y que la reunión de Costa Rica, a la que él no pudo asistir, "ha ido muy bien".



"Creo que seguramente los últimos acontecimientos en Venezuela han provocado un impulso adicional o estímulo para la acción", comentó.



Preguntado por si cree que puede haber una intervención militar inminente en Venezuela, el ministro español respondió que "no parece que sea para nada inminente" y añadió que "sobre ese tema no tenemos ninguna novedad".



Hace dos semanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, proclamado presidente encargado del país, encabezó un efímero alzamiento militar y llamó a la Fuerza Armada a desconocer a Nicolás Maduro, quien calificó esta acción como un intento de golpe de Estado.

