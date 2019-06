Grupos internacionales abogan por una transición y elecciones libres en Venezuela

Naciones Unidas (EuroEFE).- El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto (GIC) acordaron este lunes coordinar contactos con países que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela.

Los dos grupos, creados para abordar la crisis venezolana, mantuvieron en la sede de Naciones Unidas su primera reunión oficial en un intento por aumentar los esfuerzos para buscar una salida a la situación en ese país.

En representación del Grupo de Lima estuvieron los cancilleres de Perú, Chile y Canadá, mientras que por el GIC asistieron los titulares de Exteriores de Uruguay y Portugal y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

En una declaración conjunta, las dos partes reafirmaron su "compromiso con una transición pacífica que lleve a elecciones libres y justas" en Venezuela y pactaron colaborar.

