La UE avala el informe de Bachelet sobre la violación de derechos humanos en Venezuela

Bruselas/Estrasburgo (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) respaldó oficialmente este martes el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela, y advirtió de nuevas sanciones selectivas contra sus responsables.

"El recientemente publicado informe de la alta comisionada confirma de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país", señaló la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini.

En una declaración en nombre de los Veintiocho, la alta representante de la Política Exterior comunitaria afirmó que "la trágica muerte del capitán (Rafael) Acosta Arévalo cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas, es un duro ejemplo de ese deterioro continuado de la situación de los derechos humanos".

The EU welcomes & supports the resumption in Barbados of the talks facilitated by the Government of Norway as the main channel to overcome the crisis. https://t.co/wzOnKWFqs1