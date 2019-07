El rey Felipe VI pide a la Unión Europea colaborar con toda América

Madrid (EuroEFE).- El rey Felipe VI pidió este miércoles que Europa colabore no solo con Estados Unidos, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y equilibrado de las relaciones internacionales.

El monarca abogó por ese trabajo común durante su intervención en un acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que trabaja para estimular la cooperación y el entendimiento entre ambos continentes.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, Felipe VI resaltó que España siempre ha aspirado a realizar una contribución sustancial a la relación entre Europa y América y consideró que el impulso de la comunidad iberoamericana de naciones es una prueba de ello.

El monarca recalcó que los Estados Unidos es "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero señaló que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto", precisó.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.

"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -apostilló- de que nos aguarda un futuro muy prometedor.

El rey se detuvo en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, elogió el trabajo realizado por su hasta ahora presidenta, la excomisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, a la que calificó como "una de las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Al mismo tiempo consideró un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado español Ramón Jáuregui.

El acuerdo Mercosur-UE, un ejemplo para la integración en América Latina

El acuerdo alcanzado entre Mercorsur y la Unión Europea (UE) debería servir de ejemplo para la integración entre los países de América Latina, según varios políticos iberoamericanos que debatieron este miércoles sobre las relaciones entre ambas regiones.

En la celebración del XX aniversario de la Fundación Euroamérica, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, recordó los intentos de integración frustrados que experimentó la región en las últimas décadas y aseguró que "quizá" con este acuerdo "se pueda ir a una segunda ronda".

"Con este acuerdo todos los países del Mercosur, con excepción de Bolivia y Venezuela, tienen un acuerdo de asociación con Europa. Capaz que es a través de Europa que nos vamos a integrar en América Latina, que sigue siendo el gran reto", recalcó Grynspan.

Por su lado, el exsecretario general iberoamericano y predecesor de Grynspan, Enrique V. Iglesias, opinó que el acuerdo lanza tres mensajes: "uno al mundo, otro a América Latina y otro a los países del Mercosur".

Iglesias se detuvo en el segundo mensaje, el destinado a Latinoamérica y aseguró que los países de esa región "siempre" se sintieron "atraídos" por la integración europea".

Según afirmó, el memorando firmado entre la Unión Europea y Mercosur da "la oportunidad de hilvanar" las relaciones entre los estados latinoamericanos "a partir de los valores" de Europa, "algo más que un intercambio bienes, valores de Derechos Humanos y democracia".

Asimismo, el uruguayo, recientemente nombrado como Asesor Especial de la UE para la crisis de Venezuela, planteó que si este acuerdo pudo ser alcanzado entre Mercosur y la UE "por qué no se puede hacer" entre los propios países latinoamericanos.

Para el expresidente del Gobierno español Felipe González, el convenio firmado tras 20 años de negociaciones "puede homologar un poco más los comportamientos" de América Latina "en prácticas y políticas" y conllevar un "desarrollo histórico" para la región.

González, presidente entre 1982 y 1996, recordó que la primera vez que visitó América Latina "hace 45 años" las relaciones de España con América se desarrollaban únicamente con Estados Unidos.

"Nuestra relación con América era noratlántica, para que corriera aguas abajo en el continente había que pasar por Washington, y ahora empieza a desarrollarse el vector suratlántico y a debilitarse dramáticamente el noratlántico", analizó.

Por último, José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica y exparlamentario europeo, afirmó que tras el acuerdo quizá sea el momento de nombrar a un Asesor Especial de la Unión Europea para América Latina.

En esa línea, aseguró que ambas regiones deben "adaptar" su diálogo y políticas "a las nuevas circunstancias y retos" que atraviesa el mundo y dirigir la agenda de cooperación hacia "la innovación y la cohesión social y no solo a luchar contra la pobreza".

Por José Miguel Blanco y Macarena Soto (edición: Catalina Guerrero)

