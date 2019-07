El Banco Europeo de Inversiones tendrá su sede latinoamericana en Bogotá

Bogotá (EuroEFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, y el del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Wermer Hoyer, firmaron este lunes un acuerdo para que Bogotá acoja la sede regional para América Latina de la entidad bancaria.

Tras la firma del acuerdo en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, Hoyer afirmó que el acuerdo "es una oportunidad para resaltar la magnífica relación entre la Unión Europea (UE) y Colombia, que está construida luego de décadas de interacciones muy positivas".

"Es una oportunidad de presentar el banco de la UE en la región, donde llevamos operando desde 1993. Durante este tiempo, hemos proporcionado financiamiento de 8.400 millones de euros (unos 9.423 millones de dólares) a más de 120 proyectos en 14 países. Celebramos que el banco haya escogido a Bogotá como la única representación regional del banco en América Latina", aseguró Hoyer.

En este sentido, subrayó que el BEI "está comprometido con Colombia y América Latina" y por ello la UE el año pasado firmó un número récord de 15 operaciones en América Latina y ofreció 640 millones de euros (unos 717 millones de dólares) para apoyar el desarrollo sostenible y la acción para mitigar la crisis climática.

Por todo ello, expresó su gratitud al Gobierno de Colombia "por facilitar la apertura de nuestro Centro Regional aquí en Bogotá, así como por el apoyo que hemos recibido, especialmente de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores".

EIB President W. Hoyer meets the President of the Republic of Colombia @IvanDuque to sign an host country agreement! This is a decisive moment for the EU Bank in #LatinAmerica as the #EuropeanUnion remains the prime investor of the region https://t.co/MN0vdAKG54

