La UE y Cuba repasan este lunes el acuerdo bilateral con la vista puesta en la ley Helms-Burton

Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, se reunieron este domingo en La Habana en la víspera del II Consejo Conjunto Cuba-UE, que dará seguimiento al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) bilateral entre otros asuntos.

"En fructífero encuentro con Alta Rpte #UE @FedericaMogherini destacamos buen estado de las relaciones #CubaUE e importancia del #ADPC como marco regulatorio para la consolidación de nuestros vínculos", escribió el canciller cubano en su cuenta de Twitter.

Rodríguez agregó que durante el encuentro con la jefa de la diplomacia europea trataron además sobre las "nuevas medidas de bloqueo de #EEUU vs #Cuba y otros temas de la agenda internacional"

Rodríguez y Mogherini, presidirán el lunes las delegaciones de Cuba y del bloque comunitario europeo en este nuevo Consejo, el segundo tras el celebrado el 15 de mayo de 2018 en la sede de la UE en Bruselas.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha viajado a La Habana para representar al bloque europeo en esta reunión, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, encabeza la delegación cubana.

Next week @FedericaMog will travel to Latin America and the Caribbean:



Cuba

Mexico

Colombia



More details of her visit https://t.co/LFTnhM68bC