La UE se ofrece a financiar la apertura económica en Cuba

La Habana (EuroEFE).- La UE ofrece más apoyo financiero para apuntalar las necesarias reformas que agilicen la inversión extranjera en Cuba. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, confía así en que Cuba amplíe su hasta ahora limitada apertura económica.

"Estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir nuestras experiencias y brindar apoyo financiero", declaró Mogherini este lunes en La Habana, después de que representantes de Cuba y la UE pasaran revista a sus relaciones en varios ámbitos durante el II Consejo Conjunto bilateral.

La jefa de la diplomacia europea aseguró haber observado "una clara decisión por la parte cubana de actualizar el desarrollo del país" con medidas destinadas a eliminar el "bloqueo interno", como se conoce en Cuba al complejo entramado de trabas y prohibiciones que desincentivan las inversiones y el progreso económico.

"Estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir nuestras experiencias y brindar apoyo financiero para la aplicación de algunas de estas medidas", afirmó.

