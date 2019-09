La UE pide en México dar un impulso a las negociaciones para un acuerdo comercial

México (EuroEFE).- La UE quiere dara un impulso a las negociaciones con México para firmar un acuerdo comercial, que llevan más de un año estancadas en único obstáculo final: la contratación pública. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha visitado México para dar ese empujón, antes de su próxima parada en Latinoamérica: Colombia.

"El propósito de mi visita estos días es tratar de empujar para que finalicen estas negociaciones", expresó este miércoles la jefa de la diplomacia europea en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mogherini admitió que "las negociaciones están completadas excepto un asunto", el de la contratación pública para que las empresas puedan participar en licitaciones de ambos lados, lo cual lleva paralizado "un año y pocos meses".

"Ya estamos cerca, pero se puede estar cerca mucho tiempo sin avanzar. Así que mi mensaje es que tratemos de empujar este tema que queda pendiente", dijo Mogherini.

"Soy positiva de que podemos firmarlo en los próximos meses. Es mi esperanza y mi ambición", expresó Mogherini.

