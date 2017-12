Washington (EuroEFE).- Casi un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, legisladores de EEUU y la Unión Europea (UE) repasaron lo que queda en común y concluyeron: "Nuestra relación es fuerte, estratégica y única. Un vínculo transatlántico fuerte es crucial para nosotros y para el mundo".

Washington albergó una nueva Reunión Interparlamentaria UE-EEUU y del Diálogo Legislativo Transatlántico, en un momento que los europeos consideraban clave porque el Congreso estadounidense, de mayoría republicana, es capaz de legislar de la mano de un presidente del mismo partido.

Y también porque el Congreso "está bien situado para apreciar la importancia estratégica de la relación transatlántica, que está siendo puesta en entredicho por el nuevo presidente", dijo a Efe una fuente del Europarlamento.

Mejor cuanto más juntos

"EEUU y Europa alcanzan su mejor momento cuando su asociación y la que mantienen con otros en el mundo es fuerte", destaca la declaración final del LXXXI encuentro de legisladores de ambos lados del Atlántico.

El documento conjunto hace un repaso de las relaciones y los retos mutuos, la situación en el mundo, el futuro del trabajo y la economía digital, y la cooperación en materia de exteriores y seguridad, destacando las coincidencias sobre Venezuela, Irán y Corea del Norte.

La UE y EEUU "siguen totalmente comprometidos con la seguridad europea y con su relación estratégica", dicen los diputados.

"Damos la bienvenida a los esfuerzos de la UE para reforzar su seguridad" y al "compromiso renovado de los aliados de la OTAN para alcanzar el objetivo del gasto del 2 % del PIB en defensa", agregan.

Este gasto, no ejecutado aún por muchos países europeos, ha sido uno de los motivos de airada queja de Trump, que en su peculiar estilo ha advertido de que EEUU no está dispuesto a cargar con el fardo de la seguridad europea.

La sintonía en la OTAN, el acuerdo nuclear suscrito por EEUU, China, Rusia y potencias europeas con Irán, el cambio climático, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel... En menos de once meses Trump ha desbaratado las líneas políticas internacionales que dejó trazadas Barack Obama y desconcertado a la mayoría de los socios de EEUU en el mundo.

Al tiempo que la delegación del Parlamento Europeo (PE) para las Relaciones con EEUU visitaba Washington, lo hacía en Bruselas el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, quien reiteró los planteamientos de Trump sobre Irán o Corea del Norte.

Tillerson guardó silencio cuando la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, le pedía a EEUU evitar "cualquier acción que pudiera socavar" la solución de los dos Estados para Oriente Medio y buscar un camino negociado para "resolver el estatus de Jerusalén" como su futura capital.

Al día siguiente, la misma Mogherini se veía obligada a reiterar en un comunicado su apoyo a la solución de los dos Estados, a reafirmar que esa posición europea "permanece sin cambios" y a expresar su preocupación por el anuncio de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel "y por las repercusiones que esto puede tener en las perspectivas de paz" para la región.

El mundo "no es en blanco y negro"

Los eurodiputados, encabezados por el alemán Christian Ehler, del Partido Popular Europeo (PPE), intentaron explicar a sus homólogos estadounidenses "que este no es un mundo en blanco y negro, tal y como lo ha descrito la Casa Blanca recientemente".

Y concluyeron que, pese a todo, "lo importante es que los controles y equilibrios en Estados Unidos están funcionando", dijo Ehler en entrevista con Efe.

El eurodiputado alemán Christian Ehler, jefe de la Delegación del PE para las Relaciones con EEUU, durante una entrevista con Efe en Washington (FOTO: Lenin Nolly/EFE)

"Puede ser que el presidente publique de vez en cuando tuits relativamente exóticos. Pero creo que, en términos institucionales, el Congreso está actuando como un instrumento de equilibrio", destacó.

Para Ehler, un ejemplo sería la decisión anunciada el pasado octubre por Trump de abandonar el tratado nuclear con Irán si este país no corrige sus "defectos" y no se endurecen los controles sobre el Gobierno de Teherán.

En realidad, destacó el eurodiputado, "la Administración le ha lanzado la pelota al Congreso", que es el que tendrá que ver si el acuerdo "avanza en la dirección correcta".

La declaración conjunta de los legisladores abunda en la "profunda preocupación" de EEUU y la UE por el "amplio rango de amenazas que sigue representando Irán" y exige el cumplimiento pleno de los compromisos por parte de Irán.

"No somos inocentes, no abogamos ciegamente por el acuerdo ni los estadounidenses se aferran con los ojos cerrados a considerar que no se respeta. Es una cuestión de fortalecerlo, de dar pasos hacia adelante y de que se cumpla por parte de Irán", expuso Ehler.

Los estadounidenses, opinó, "tienen que darse cuenta de que las negociaciones y el acuerdo de desnuclearización han sido grandes logros para estabilizar la situación en Irán".

En el deterioro de la democracia en Venezuela -a cuya oposición ha concedido el PE este año su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia- y en la condena de las "provocaciones irresponsables" de Corea del Norte hallaron congresistas y eurodiputados otros elementos donde pueden cooperar, destacados junto con Irán en un capítulo aparte de su declaración final.

Para Ehler, lo importante es que Occidente ha promovido desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) valores como la democracia, la libertad de expresión y el respeto de las leyes, cuya defensa es el auténtico fundamento de su liderazgo mundial.

Por esos valores el modelo occidental "es aún atractivo" y no conviene, advirtió, lanzar "tantos mensajes contradictorios".

"No soy pesimista sobre el papel del mundo occidental (...) Si miras a China y Rusia, no son lugares en los que uno querría vivir", sostuvo.

Rusia está, a su juicio, "fracasando en lo económico. China es diferente porque es económicamente atractiva pero, si te fijas en las generaciones más jóvenes, ¿aceptarían no tener Google o redes sociales".

