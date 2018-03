La "ciudad" de los apátridas

Kutupalong (EuroEFE).- Omar Mía y su familia cruzó el río Naf entre Birmania y Bangladesh el pasado fin de semana, junto a otro centenar de personas. Cuenta su historia sollozando: otra familia más que abandona su hogar y se suma al éxodo de casi 700.000 rohinyás expulsados de Birmania.

Que los dos países hayan firmado un acuerdo de repatriación no ha detenido el éxodo que comenzó el pasado agosto con una campaña del Ejército de Birmania contra esta minoría musulmana, a la que los birmanos consideran apátrida.

"En los últimos meses no había trabajo. Sólo las familias musulmanas nos daban trabajo, pero no quedan allí muchos musulmanes con posibles", dice a Efe Mía, de 50 años y originario de la aldea de Ana Prang, cerca de Rathedaung.

Mía hace fila en un punto de tránsito montado por la agencia ACNUR de la ONU a las puertas del gigantesco campo de refugiados rohinyás en la población bangladeshí de Kutupalong, en el distrito de Cox' Bazar.

"No podíamos aventurarnos fuera de la aldea musulmana porque los 'mugs' (budistas, en argot) nos apaleaban, a mí me apalearon. Era difícil sobrevivir así", asegura.

No sólo gente pobre abandona Birmania. La violencia contra los rohinyás está expulsando a musulmanes adinerados como Mohamad Solaiman, originario de Buchidaung, donde poseía tierras y 40 piezas de ganado vacuno.

"No podía abandonarlos. Pero se lo han llevado todo y me han convertido en un indigente. Que me maten las autoridades de Bangladesh, pero yo no vuelvo allí hasta que me devuelvan mi tierra", clama.

Una repatriación pendiente

El pasado 23 de noviembre, Bangladesh y Birmania firmaron un acuerdo que preveía comenzar con las repatriaciones en dos meses.

El viceministro bangladeshí de Exteriores, Shahriar Alam, explica a Efe que el proceso ha sufrido demoras porque no quieren ningún contratiempo.

"Nos estamos tomando tiempo porque queremos que se involucre la ACNUR (...). Queremos rellenar los formularios (de repatriación) en su presencia para que nadie pueda decir que los estamos forzando u obligando a volver (a Birmania) contra su voluntad", agrega.

"También queremos asegurarnos de que no sufren la misma situación cuando regresen, por eso pedimos a todos paciencia. Porque, si alguien retorna (a Bangladesh) por una decisión errónea en una primera fase, eso atascaría todo el proceso de repatriación y no queremos asumir ese riesgo".

La presencia de Alam en Kutupalong coincide con una visita de la delegación para las Relaciones con Asia Meridional del Parlamento Europeo, encabezada por la británica Jean Lambert, de Los Verdes.

Los eurodiputados visitaron el campamento de rohinyás el 12 de febrero, antes de seguir viaje hacia Birmania.

"Hemos visto claramente que es una situación muy difícil de lidiar (...). Entendemos que, además del millón de personas (refugiadas) que hay aquí, siguen llegando más, sigue habiendo gente atascada en la frontera", dice Lambert a Efe.

"En este momento se sienten seguros en Bangladesh, pero desean volver a su propia casa, a su país, con su ciudadanía propia y en eso tenemos que seguir trabajando", promete.

Una "ciudad" de refugiados

"Es un desafío enorme para Bangladesh pero también para las organizaciones internacionales, creo que nuestra tarea, nuestra obligación es ayudarles. Debemos redoblar nuestro esfuerzo para dar apoyo, especialmente a las organizaciones implicadas", dice también a Efe el eurodiputado democristiano alemán Joachim Zeller.

Zeller, miembro del subcomité de Derechos Humanos del Europarlamento, se conduele con la "terrible situación" de estos refugiados por la falta de espacio y las necesidades de alimentos y de atención médica en los campos.

Como describe Rene de Vries, jefe de la oficina europea de asistencia humanitaria en Bangladesh, el país -uno de los más pobres del sur de Asia- ha tenido que hacerse cargo de una población equivalente a la que sería su cuarta ciudad.

"Casi 700.000 han llegado desde agosto y ya había aquí entre 300.000 y 400.000. Por número de personas, son la cuarta ciudad más grande del país. Nunca hay suficiente para alimentar a una ciudad entera, para darle agua, electricidad", destaca.

Limpieza étnica

A fines de septiembre de 2017, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, calificó de "limpieza étnica" la campaña de represión del Ejército birmano que ha forzado la huida de los rohinyás.

Los eurodiputados plantearán en Birmania "una serie de cuestiones" para asegurarse de que el acuerdo de repatriación firmado con Bangladesh se cumple "con todas las garantías en cuanto a los derechos humanos", explica a Efe el eurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri.

Panzeri admite que la líder de facto de Bangladesh, Aung San Suu Kyi, ha decepcionado al Europarlamento, que le concedió el mayor premio europeo a los derechos humanos, el Sájarov, en 1990.

"De una premio Sajarov y premio Nobel (de la Paz, que le otorgaron en 1991) habríamos esperado un comportamiento objetivamente distinto frente a la población rohinyá", agrega.

"Debemos hablar, negociar con el Gobierno de Birmania, no es posible que hagan lo que están haciendo, expulsar gente de sus casas", abunda su colega Zeller, al destacar que se le ha dado y se le sigue dando "mucho apoyo" al Gobierno birmano para la democratización y modernización del país.

"Creo que deben ser conscientes de que (la ayuda) no es a cambio de nada, deberían mostrar que hacen realmente algo" por la democratización del país, afirma.

Mientras tanto, en el campo desbordado de Kutupalong siguen entrando familias a vivir en la mugre y la desolación.

Sus desgraciados habitantes se pasan el día haciendo fila para conseguir alguna ayuda mientras los trabajadores humanitarios trabajan sin descanso para levantar nuevas tiendas y letrinas en cualquier resquicio de espacio en una tierra donde los rohinyás siguen siendo apátridas.

Por Azad Majunder, con traducción y edición de Julia R. Arévalo

