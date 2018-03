Sierra Leona, un "ejemplo" de relevo electoral en Africa

Freetown (EuroEFE).- Pistas de arcilla atestadas de coches y motocicletas, hombres y mujeres transportando sus mercancías sobre la cabeza, puestos de fruta en cada esquina: El bullicio de Freetown revela que la gente ya no está asustada. "Nos dicen quienes conocieron el país en tiempos de conflicto que el pueblo ve cada votación como un paso más para alejarse de la guerra y el uso de las urnas como un verdadero signo de progreso", dice la jefa de los observadores europeos desplegados en Sierra Leona.

La guerra civil por el control de los yacimientos de diamantes duró once años y se llevó decenas de miles de vidas en Sierra Leona.

Las elecciones generales del 7 de marzo son las cuartas desde el fin del conflicto en 2002 acompañadas por una Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE), que ha desplegado a casi 70 observadores encabezados por la británica Jean Lambert, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del Europarlamento.

"Uno de los candidatos se sorprendió de encontrarse observadores electorales de la UE en áreas remotas", asegura Lambert en declaraciones a Efe.

La misión comenzó su despliegue el 10 de febrero: 28 observadores de 25 países de la UE más Noruega destacados por los 16 distritos de Sierra Leona. En los últimos días, se han sumado diplomáticos y una delegación de eurodiputados con la británica Neena Gill, del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), al frente.

Primeras elecciones después del ébola

Casi 3,2 millones de sierraleoneses están llamados a las urnas en los primeros comicios desde la devastadora epidemia de ébola de 2014: Sierra Leona fue el país más afectado de la región, con casi 4.000 muertos entre los algo más de 14.000 contagiados. En dos años desde la epidemia, su Producto Interior Bruto (PIB) cayó un 25,5 %.

Por si fuera poco, el pasado agosto Sierra Leona sufrió inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron al menos 500 muertos, 600 desaparecidos y miles de desplazados.

Sierra Leona "ha pasado lo suyo -la guerra civil, la crisis del ébola- y en verdad necesitan nuestro apoyo para asegurar que aquí puede mantenerse la democracia", comenta a Efe Gill.

Para 800.000 votantes sierraleoneses, estas serán sus primeras elecciones, por lo que los partidos están luchando por asegurarse un voto joven clave con promesas de educación y creación de empleo, dos problemas vinculados a la pobreza en un país en el que más del 60 % de la población vive con menos de 1,25 dólares (1 euro) al día, según datos de la ONU.

Además de renovar Parlamento y Alcaldías, los votantes elegirán a un nuevo presidente para suceder a Ernest Bai Koroma, que después de casi once años en el poder entrega el mando. Para los observadores, esto ya es en sí mismo un "ejemplo" para otros países en África.

El partido de Koroma, el Congreso de Todo el Pueblo (APC), presenta al exministro de Finanzas y Exteriores Samura Kamara como candidato presidencial, mientras que el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) hace lo propio con Julius Maada Bio, quien lideró brevemente el país en 1996 tras un golpe de Estado.

El tercer candidato es un ex alto cargo de la ONU, Kandeh Yumkella, de la Gran Coalición Nacional (NGC), escisión del SLPP que ha conseguido numerosos apoyos en distintas partes de Sierra Leona en los últimos meses.

"Tenemos diamantes, ¡necesitamos hospitales!"

Mariama Kamara va a votar a Yumkella porque "como Donald Trump en Estados Unidos, ha prometido que el dinero de Sierra Leona será para los sierraleoneses, no para él mismo ni para sus intereses".

"Necesitamos un cambio", repite una y otra vez mientras explica a Efe las razones de su voto: "Tenemos diamantes, tenemos titanio, ¡no necesitamos carreteras! ¡Necesitamos hospitales y escuelas!".

Se le suma Ismail Sidi, un joven estudiante de Telecomunicaciones de Kambia (norte) que votará al SLPP: "El Gobierno siempre habla del progreso en infraestructuras. Pero ¿y la educación, la creación de empleo o la sanidad?".

"Kamara es un buen tipo (...) Alardea de tener una gran experiencia como ministro de Finanzas, ¿y dónde están los resultados?", pregunta.

Pese a que el panorama para los jóvenes sea desolador, el APC sigue gozando de popularidad, como demuestra James Nabeu, apodado Mogambo, que se deja caer por la sede del partido para ayudar y alaba a Kamara "porque se quedó en el país durante la guerra (Bio se exilió) y trabajó duro para que nuestra economía mejorase".

Para la eurodiputada Gill, en un país con la "pobreza abyecta" que sufre Sierra Leona "es importante que los próximos Gobierno y Parlamento impulsen una agenda que alivie esos problemas, y sólo se puede hacer si ha habido participación plena en unas elecciones democráticas y el pueblo elige quién cumplirá sus promesas".

"Necesitan políticos responsables y espero que los consigan en estas elecciones", abunda su colega alemán Joachim Zeller, del Partido Popular Europeo (PPE).

Los seis eurodiputados observadores "de corto plazo" de la misión se reunieron en Freetown con responsables de la NEC, de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil antes de su despliegue por distritos como el capitalino o el de Bo (centro-sur) para la votación del 7 de marzo.

Junto a Gill y Zeller, forman parte de la delegación del Europarlamento integrada en la MOE-UE Sierra Leona el luxemburgués Frank Engel (PPE), la austríaca Claudia Schmidt (PPE), el alemán Norbert Neuser (S&D) y el español Jordi Solé (Verdes/ALE).

Un presidente "ejemplar" que cede el mando

La primera buena señal que observan los tres observadores entrevistados por Efe es el hecho de que Koroma no quiera aferrarse al poder: "Tenemos -en palabras de Gill- a un presidente que entrega el mando cuando debe hacerlo, lo que es raro en esta parte del mundo (...). Es una lección importante para los demás".

Otro buen indicador democrático es la celebración, por primera vez en Sierra Leona, de debates televisados entre candidatos:

"Debatían políticas y no sobre personalidades, hubo mucho interés" en los debates, asevera Lambert.

Our observers are attending the women debate. #sierraleonedecides pic.twitter.com/SKGIy7tSGg

También hay elogios para la Comisión Electoral Nacional (NEC), "una de las instituciones en las que más confían" los sierraleoneses, añade.

"La NEC parece preparada para la tarea (...) Los partidos políticos piensan que están preparados y el pueblo, habida cuenta de su nivel de interés e implicación, también", dice la jefa de la MOE-UE.

Atención a los medios

Como puntualiza Lambert, la tarea de la MOE es "observar las elecciones, no sólo lo que ocurre el día de la votación: es la campaña, es cómo la cubren los medios, como hacen campaña los partidos políticos, cuál es el papel de la NEC".

La jefa de los observadores destaca, en particular, la supervisión concienzuda de la cobertura electoral en los medios de comunicación. "Tenemos un pequeño equipo de especialistas en medios que están atentos a las coberturas en televisiones nacionales, estaciones de radio, periódicos, para ver tanto la cantidad de la información que cubren como la calidad".

Se trata de determinar si la prensa "da a todos los partidos la oportunidad de hacerse oír o si apoyan más a uno u otro partido", concreta Lambert.

Otro aspecto relevante para los observadores, agrega, es la "educación electoral" de un pueblo que tiene casi un 50 % de analfabetismo y está convocado a unas complejas elecciones triples.

In Tonkolili District, the Mission met the Presiding Officer of a polling station explaining people how to vote. #SierraLeone #Elections2018 #SierraLeoneDecides pic.twitter.com/Jw8LWqXaFR