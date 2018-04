La "aldea del armisticio" se prepara para la tercera cumbre de las dos Coreas

Panmunjom (EuroEFE).- Separados por un estrecho bloque de hormigón que apenas se eleva del suelo, hay un punto donde soldados de las dos Coreas pueden mirarse a los ojos y podrían hablarse. El bloque es parte de la “línea de demarcación militar” entre Corea del Sur y Corea del Norte y se extiende entre dos barracones azules que forman parte del complejo donde las dos naciones firmaron el armisticio en 1953.

A finales de este mes, la llamada Zona de Seguridad Conjunta en Panmunjom albergará la tercera cumbre de líderes coreanos y en mayo, previsiblemente también el "cara a cara" de los presidentes de Corea del Norte, Kim Jon-un, y de EEUU, Donald Trump.

La cita intercoreana del 27 de abril está prevista en la Casa de la Paz, a unos 100 metros de los barracones ya en el lado surcoreano, entre Kim y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Las dos cumbres anteriores las celebraron sus antecesores en junio de 2000 y octubre de 2007, ambas en la capital norcoreana.

La aldea del armisticio

Panmunjom, que los surcoreanos llaman “la aldea del armisticio”, retiene el nombre de la antigua población que había antes de la guerra y forma parte de la Zona de Seguridad Conjunta (JSA, siglas en inglés), que se ubica en el extremo occidental de la Zona Desmilitarizada (DMZ), la frontera de 250 kilómetros de largo y cuatro de ancho entre dos pueblos hermanos separados desde hace 65 años.

Una misión de ocho diputados de la Comisión de Exteriores del Europarlamento encabezada por el alemán David McAllister, del Grupo Popular Europeo (PPE) visitó la JSA el 6 de abril, último día de una gira por Japón y Corea del Sur, y fue testigo de los preparativos para la histórica cumbre de finales de mes.

Una delegación de eurodiputados posa el 6 de abril de 2018 ante la alambrada fronteriza entre las dos Coreas (FOTO: Jeon Heon-kyun EPA/EFE)

El grupo presenció la intensa actividad y trasiego que se vivía en la zona, donde coincidieron con varios miembros del Gobierno surcoreano, entre ellos la titular de Exteriores, Kang Kyung-wha; el de Defensa, Song Young-moo, o el jefe de Gabinete, Im Jong-seok.

La delegación se reunió con oficiales suecos y suizos de la comisión de naciones neutrales que supervisa el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea (1950-1953).

Durante el encuentro, los eurodiputados fueron informados al detalle sobre el día a día en la JSA, la situación geopolítica de la región o las capacidades de la artillería norcoreana.

El encargado de recibir a la delegación del Parlamento Europeo (PE), el almirante sueco Anders Grenstad, subrayó que las cumbres de Kim con Moon y Trump supondrán un "punto y aparte" para la situación en la península.

"Después de las cumbres todo puede ir de vuelta al panorama de 2017 -marcado por las pruebas de armas (nucleares) del régimen (del Norte) y sus cruces de amenazas con Trump- o adentrarnos en un terreno totalmente nuevo", comentó.

Pese a que los oficiales neutrales aseguran que la situación está más tranquila desde principios de año, coincidiendo con el giro diplomático de Kim, los eurodiputados pudieron comprobar cómo las dos Coreas continúan intercambiando sus conocidas y ruidosas emisiones de propaganda.

“Puede que se escriba una nueva página de la Historia”

Los europarlamentarios cruzaron en autobús la zona entre los barracones y la Casa de la Paz y conocieron el centro de visitantes de la JSA, donde les narraron episodios históricos del lugar como la espectacular deserción que protagonizó en noviembre de 2017 un soldado norcoreano que sobrevivió a los disparos de sus compañeros.

La comitiva del PE ascendió también al observatorio de Dorasan, a un kilómetro de distancia, para divisar con prismáticos la extensa línea de demarcación militar y, al otro lado, varias localidades de la hermética nación norocoreana.

El eurodiputado David McAllister observa Corea del Norte desde el Observatorio de Dorasan, en el Sur, el 6 de abril de 2018 (FOTO: Jeon Heon-kyun EPA/EFE)

La más fácil de divisar es Kaesong o Kijong dong, llamada la "aldea de la propaganda" en el Sur, construida por el padre de Kim, Kim Jong-il, en la década de 1950, cuando la economía comunista norcoreana era más robusta que la capitalista surcoreana, para animar a los soldados a desertar al Norte.

La visita ha sido “realmente impresionante para nuestra delegación, estando tan cerca de la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte y del lugar donde se va a celebrar la histórica cumbre” entre sus dos líderes, destacó a Efe McAllister.

“Todos nos alegramos mucho de ver estos primeros pasos positivos después de los meses y años difíciles que hemos pasado con las pruebas de misiles balísticos y nucleares del régimen de Pyongyang, que son una amenaza seria para el mundo occidental libre, no sólo para Corea del Sur, no sólo para Japón, no sólo para EEUU”.

"Puede que se escriba una nueva página de la Historia en las próximas semanas”, aventuró.

El dialogo con Kim debe incluir los derechos humanos

Durante su gira, los eurodiputados se han reunido con actores regionales como el titular de Defensa japonés, Itsunori Onodera, o el ministro de Unificación surcoreano, Cho Myoung-gyon, que detalló a la delegación los movimientos diplomáticos intercoreanos que han llevado al acercamiento actual.

"La ventaja de este viaje no solo es que hemos podido hablar con gente de la región, sino que hemos podido ver la situación de primera mano", comentó a Efe el europarlamentario rumano del Grupo S&D Ioan Pascu.

El objetivo del viaje era promover el acercamiento intercoreano e impulsar una mayor integración regional en este periodo.

“Hemos apoyado a Corea del Sur desde hace tiempo y la UE siempre ha apoyado la cooperación pacífica entre las dos Coreas, la desnuclearización norcoreana y la reunificación de los dos países”, aseveró McAllister.

Durante su estancia en Japón, McAllister dijo a Efe que la UE "siempre está dispuesta a involucrarse de forma activa en cualquier forma de diálogo" y recordó que el bloque comunitario ya participó de forma indirecta en la anterior ronda de negociaciones a seis bandas con Pyongyang, entre 2003 y 2007.

Y subrayó que el diálogo con Corea del Norte debe incluir el respeto a los derechos humanos: La Eurocámara "es una firme defensora de los derechos humanos" y como tal quiere que este asunto "esté en la agenda" de las cumbres previstas.

A juicio del eurodiputado, la estabilidad regional requiere también que Corea del Sur y Japón, las dos principales democracias de Asia, "cooperen más estrechamente en más ámbitos" y "dejen de lado sus diferencias por cuestiones históricas".

Corea del Sur es el primer país asiático con el que la UE firmó un tratado de libre comercio. El bloque ultima ahora el que suscribirá con Japón el próximo 11 de julio.

Por Andrés Sánchez Braun, con información de Antonio Hermosín en Tokio y edición de Julia R. Arévalo

