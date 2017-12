Goicoechea: "Estoy peleando políticamente por lo que creo"

Caracas (EuroEFE).- Yon Goicoechea, uno de los ocho opositores venezolanos galardonados con el Premio Sájarov 2017, tuvo que elegir al salir de la carcel: o el exilio o la lucha política, y eligió quedarse en Venezuela.

“Preso político” durante 15 meses, este joven hispano-venezolano de 33 años, abogado de formación, comenzó hace unos días su campaña para la Alcaldía del municipio caraqueño de El Hatillo en las elecciones del 10 de diciembre.

"Se me presentaron las dos opciones que tuve: te vas del país o te quedas aquí a pelear políticamente por lo que crees, y yo estoy peleando políticamente por lo que creo”, relata en entrevista con Efe este joven opositor, excarcelado el pasado 3 de noviembre.

A diferencia de lo que han denunciado otros opositores presos, Goicoechea dice que durante su encarcelamiento no fue torturado, ni sufrió maltrato físico o verbal, aunque matiza que, en su caso, la agresión radicó en la decisión del Sebin (servicio secreto bolivariano) de mantenerlo en prisión pese al dictamen de un tribunal que ordenó su libertad en octubre de 2016.

Los presos políticos "solo salen -destaca- como producto de una negociación política" y "la oposición tiene la obligación moral de sacar esos presos (...) hay que hacer un enorme esfuerzo por sacarlos de allí”.

“El odio es tremendamente destructivo”

De sus días en prisión cuenta que pasó la mayor parte del tiempo sin recibir la luz del sol o en "condiciones deplorables" que incluyen compartir el baño con 400 personas, diez días confinado en una celda de castigo y varias semanas en aislamiento.

"Es el tipo de experiencia que te hace más humano, salir con más ganas de trabajar. Si bien no se olvidan, te hacen comprender a un nivel muy profundo que el odio es tremendamente destructivo y que yo nunca quisiera meter en esa celda en la que yo estuve a las personas que me metieron allí", afirma.

Goicoechea no quiere revelar quiénes trabajaron para su liberación para no afectar a "otros procesos similares" en curso pero agradece al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero su rol de mediador a favor del diálogo político en Venezuela.

El movimiento estudiantil que desafió a Chávez

Como líder más influyente del movimiento estudiantil que desafió al Gobierno chavista a partir de 2007, Goicoechea tuvo un papel crucial en la campaña del "no" finalmente vencedora en el referendo de 2007 con el que el presidente (ya difunto) Hugo Chávez quería reformar la Constitución y redoblar sus poderes.

Respetado, pero también descalificado, por un discurso de alto voltaje que no rehuía los asuntos espinosos que otros evitan, este joven de abuelos vascos y canarios acusaba a Chávez de sembrar el resentimiento social, y advertía de las similitudes del modelo propuesto en su reforma constitucional con el sistema comunista cubano.

Goicoechea fue galardonado en 2008 en EEUU con el Premio Milton Friedman para el Avance de la Libertad.

Tras completar sus estudios en ese país y recibir la nacionalidad española, el joven optó por regresar en 2016 a Venezuela para proseguir su labor política.

Su trabajo, sin embargo, se vería interrumpido por su "secuestro" -así lo llamaron sus compañeros de lucha- en agosto de ese mismo año a manos de ocho hombres armados que le interceptaron con varias camionetas mientras conducía por Caracas.

El hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello explicó en su programa de televisión que Goicoechea había sido "detenido y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos".

Había sido "entrenado por el imperio norteamericano durante años" y ellos ("nosotros", dijo Cabello) preferían "un millón de veces encarcelar con tiempo a un asesino a que una gota de sangre vaya a correr en las calles de Venezuela".

El hispano-venezolano fue trasladado a la sede caraqueña del Sebin, conocida como "El Helicoide", donde fue encerrado.

Goicoechea fue galardonado el pasado 26 de octubre, estando aún en la cárcel, con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo (PE). La candidatura venezolana fue promovida por el Partido Popular Europeo (PPE).

El premio, colectivo, fue también para el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo Lopez (en arresto domiciliario), el ex alcalde caraqueño Antonio Ledesma (fugado el 17 de noviembre y exiliado en España) y varios otros “presos políticos”: los ediles Daniel Ceballos y Alfredo Ramos y los activistas Lorent Saleh y Andrea González.

El Europarlamento entregará el premio en una sesión especial el próximo 13 de diciembre en Estrasburgo.

De la celda a la campaña

Goicoechea competirá por ganar la Alcaldía de El Hatillo, uno de los cinco municipios que conforman Caracas y bastión opositor de clase media-alta en el que nunca ha ganado el chavismo que gobierna Venezuela desde 1999.

Esta decisión lo ha distanciado de Voluntad Popular que, como otros partidos opositores, no participará en las elecciones por considerar que el Poder Electoral actúa solo a favor del Gobierno de Nicolás Maduro, al que la mayoría del PE considera una dictadura.

Muchos ven en este movimiento insospechado el cumplimiento de una condición para su libertad, algo que confirman fuentes implicadas en los numerosos intentos para poner fin a su reclusión y que el propio Goicoechea ha dejado entrever.

Su inesperada aventura electoral ha sido recibida con decepción, pero también con comprensión, entre quienes consideran que presentarse legitima al régimen chavista.

El opositor cree que sus diferencias con VP no son irreconciliables y que serán superadas tras la elección de los alcaldes.

Goicoechea se refirió en la entrevista con Efe a a la crisis que atraviesa la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que en las últimas semanas no ha logrado concertar objetivos sobre la elección de alcaldes o el proceso de diálogo con el Gobierno de Maduro.

A su juicio, la MUD "explotó" por la falta de coherencia política. El candidato advierte de que, si la oposición no logra reunificarse antes de la elección presidencial de 2018, "este país se va a la dictadura total, se cierra el círculo”.

“Hay un sistema muy perverso que domina Venezuela, que involucra Gobierno, empresa privada, intereses internacionales, mafias (…). Para desmontarlo hace falta una activación de la sociedad de un nivel que no se ha visto nunca en América Latina", dice.

El abogado, casado con una española, agradece a Zapatero, a los también expresidentes del Gobierno de España José María Aznar y Felipe González y al actual Ejecutivo de Mariano Rajoy por haber asumido una sola posición en su defensa, que incluyó otorgarle la nacionalidad.

"Mi relación con España -dice- no es formal ni política, es de sangre, personal, muy profunda. Yo soy nieto de españoles, que España me tienda la mano es como que me la tienda mi abuelo desde el cielo”.

Por Héctor Pereira y Marcel Gascón, con edición de Julia R. Arévalo

