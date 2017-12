Lilian Tintori, compañera de encierro de Leopoldo López

Caracas (EuroEFE).- “Mi casa se convirtió en una carcel”, describe en entrevista con Efe Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano y Premio Sájarov 2017 Leopoldo López, en arresto domiciliario desde julio pasado.

Tintori acompaña a López en su encierro como Yelena Bonner acompañó en la década de 1980 a su esposo, el disidente soviético Andréi Sájarov, quien dio nombre al premio europeo de derechos humanos más importante.

López, uno de los galardonados este año con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el Europarlamento, fue trasladado desde la cárcel a su domicilio para seguir cumpliendo una condena de 14 años y tiene prohibido expresar opiniones políticas.

Su esposa, quien durante tres años y cinco meses recorrió el mundo para denunciar que López había sido "injustamente" encarcelado, se ha convertido en su portavoz y, ahora, en su compañera de reclusión.

Y lo ha hecho embarazada del tercer hijo de la pareja, al que dará luz el mes que viene.

“El embarazo ha sido muy movido porque mi casa se convirtió en una cárcel, mi casa está rodeada de policías. Llaman a Leopoldo constantemente a tomarle una foto, con un periódico, como si fuese un secuestrado. Todos los días”, relata.

“Y cada vez que lo llaman sentimos el miedo de que se lo pueden llevar, como ya pasó una vez”, confiesa esta mujer de 39 años, que acude a la entrevista vistiendo una camiseta con el rostro de su marido y la palabra “libertad” impresa sobre él.

Mayor temor tras la fuga de Ledezma

El Parlamento Europeo decidió a fines de octubre conceder el Sájarov 2017 a ocho figuras de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, una candidatura propuesta por el Partido Popular Europeo (PPE).

Los galardonados fueron el presidente del Parlamento (de mayoría opositora), Julio Borges, dos líderes políticos bajo arresto domiciliario -López y el exalcalde caraqueño Antonio Ledezma- y otros cuatro opositores que estaban entonces en prisión, uno de los cuales, Yon Goicoechea, fue excarcelado pocos días después.

El temor de López y Tintori se acrecentó cuando Ledezma consiguió escapar de su arresto domiciliario, a mediados de noviembre, y huir con destino a España.

“Hemos vivido momentos muy difíciles en las ultimas semanas cuando Antonio Ledezma logra huir del país. Vivimos días muy duros porque se redobló la seguridad en mi casa, redoblaron las armas largas, las armas cortas”, explica la esposa del disidente y líder de Voluntad Popular (VP).

Decenas de agentes vigilan todo el tiempo su vivienda en Caracas y graban en vídeo la actividad en la zona.

“A mí no me dejan meter mi carro en mi casa. Yo me tengo que bajar y montar en mi carro frente al Sebin (servicios secretos) en la calle. Entonces, es difícil acostumbrarse”, agrega Tintori.

Premio Palabra para Tintori

Tintori fue galardonada a finales de noviembre con el primer Premio Palabra de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), por "su compromiso con la democracia y la paz".

“Es un premio que se lo dedico y se lo traslado a los presos políticos porque, desde el año 2014, yo hice una promesa interna como mujer: de hablar por ellos. De hablar por mi esposo, Leopoldo, que estaba preso, y por todos los que siguen presos en las cárceles venezolanas”, declara.

Calcula que son unos 300 los “presos políticos” del Gobierno de Maduro. Su marido cumple desde 2014 una condena de 14 años por la violencia desatada durante unas protestas antigubernamentales.

Según relata Tintori, Leopoldo López está “muy preocupado por el país, porque estamos mal, porque el país está a punto de colapso”.

Pero también asegura que el disidente "está muy activo, escribiendo soluciones" a la crisis de la nación petrolera, que sufre una profunda escasez de alimentos y medicinas y que, según estimaciones del Parlamento, cerrará el año con una inflación superior al 2.000 %.

La propia Tintori se ha visto afectada por la escasez: no ha conseguido la medicación para controlar la tensión recetada para el embarazo, que fue planificado en mayo pasado cuando el marido todavía se hallaba en la cárcel militar de Ramo Verde.

Campaña por el mundo

Tintori cataloga a España como su "segunda casa" y dice que la nación europea "ha sido un megáfono" para contar la realidad de Venezuela.

“El primer presidente en el mundo que nos recibió fue Mariano Rajoy, de (el Gobierno de) España. Y una vez que el presidente Rajoy nos escuchó, nos atendió, se abrieron las puertas de otros países del mundo y nos atendió este año hasta la presidenta (Michelle) Bachelet, de Chile”.

Tintori acusa al Gobierno de Maduro de haber montado "campañas" en su contra por haber logrado que jefes de Estado, Parlamentos, varios ganadores del Premio Nobel y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieran a su marido como un "preso de conciencia" y exigieran su liberación.

Estas "campañas", asegura, son el precio que le impuso "la dictadura" de Maduro y son las que, desde septiembre, la mantienen con prohibición de salida del país tras ser acusada de posesión de 200 millones de bolívares en efectivo (unos 60.000 dólares según la tasa oficial de cambio).

La esposa de López explica que ha acudido más de diez veces al tribunal a buscar información sobre su caso y no ha tenido éxito, por lo que cree que la denuncia fue una maniobra del chavismo gobernante para impedir que siguiera reuniéndose con líderes alrededor del mundo, pues le fue retirado el pasaporte.

Sin embargo, destaca que la tarea de "denuncia" en el exterior la mantienen otros opositores exiliados, como Ledezma desde que burló el arresto domiciliario en que lo mantuvieron, sin juicio, desde 2015.

Como activista de los derechos humanos, Tintori remarca que no descansará hasta que en Venezuela "no haya ni un solo preso político”.

La esposa de López opina que el nuevo proceso de negociación política entre el Gobierno y la coalición de partidos opositores MUD (Mesa de Unidad Democrática) ofrece una oportunidad de lograr esa meta.

Hay disensos sobre ello entre los distintos partidos que componen la MUD, como VP.

Tintori admite que tiene "muchas diferencias de pensamiento" con su marido, pero recalca que no afectan a su respaldo a López como político, una faceta en la que lo describe como "fuerte y valiente".

“Leopoldo es muy firme, Leopoldo es muy político, Leopoldo quiere aportar y él siempre ha dicho que él va a aportar desde donde sea”, añade la activista, aludiendo a una posible candidatura a las presidenciales de 2018 que, según destaca, debe resolverse en unas primarias de VP.

“Ahora -insiste-, Leopoldo siempre está listo. Es un político muy fuerte, muy firme y ha luchado hasta con su propio cuerpo por la libertad de Venezuela”.

Por Héctor Pereira, con edición de Julia R. Arévalo

