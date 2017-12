Ledezma: "Yo tengo ya el premio de estar vivo"

Estrasburgo (EuroEFE). - “Yo tengo ya el premio de estar vivo”, dice el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, uno de los ocho galardonados con el Sájarov 2017, que brinda a los jóvenes venezolanos que murieron “por una democracia que no llegaron a conocer”.

Ledezma, quien logró el 17 de noviembre escapar del arresto domiciliario en Caracas y huir a España, será de los pocos que pueda acudir a recoger el premio en persona, este 13 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Europarlamento concedió este año su trigésimo Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia al presidente de la Asamblea Nacional venezolana (de mayoría opositora), Julio Borges, al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López (en arresto domiciliario) y a Ledezma, quien igualmente cumplía arresto en su propia casa hasta su fuga hace unas semanas.

También galardonó al activista Yon Goicoechea -liberado pocos días después de conocerse el fallo del Sájarov- y a cuatro “presos políticos” que permanecen en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, su sede caraqueña: Andrea González, Lorent Saleh, Daniel Ceballos y Alfredo Ramos.

“¿Por qué me dan ese premio a mí, que yo tengo ya el premio de estar vivo? Ese premio tendría que ser para los jóvenes que murieron en Venezuela y por eso, en nombre de esas víctimas, que murieron en Venezuela simplemente por protestar, por una democracia que no llegaron a conocer, es que voy a recibir el Premio Sájarov”, dice Ledezma en entrevista con Efe.

Cuarenta años haciendo política

Ledezma tiene 62 años y una larga trayectoria política a sus espaldas.

Su dilatada carrera comenzó hace más de 40 años en las filas de la formación por excelencia de la democracia bipartidista venezolana, Acción Democrática, con la que fue diputado regional y nacional.

En 1992 fue nombrado gobernador del Distrito Federal de Caracas por el entonces presidente del país, Carlos Andrés Pérez.

De allí pasó a ser alcalde del municipio capitalino Libertador y, al término de este mandato, fundó su propio partido, Alianza Bravo Pueblo.

Después de aparcar la política para hacer un máster en Gerencia Pública, Ledezma derrotó al candidato del chavismo en las elecciones de 2008 a la Alcaldía metropolitana.

El Gobierno de Hugo Chávez reaccionó a esta derrota congelando los fondos de la institución. Como ya había hecho en otras jurisdicciones cuando los votos no le daban la victoria, creó además para la capital un órgano de Gobierno paralelo elegido a dedo.

Ledezma protestó enérgicamente, llegando a declararse en huelga de hambre ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.

En 2013 volvió a derrotar al chavismo en las urnas y revalidó su cargo, para liderar con otros líderes opositores un año después la ola de manifestaciones contra el Gobierno conocida con "La Salida", que se saldó con disturbios y choques con las fuerzas del orden en los que murieron 43 personas.

El alcalde fue detenido dos años después, en febrero de 2015, por su supuesta implicación en un complot contra el actual presidente, Nicolás Maduro.

Acusado de conspiración y asociación para delinquir y todavía hoy pendiente de juicio, Ledezma pasó dos meses en el penal militar de Ramo Verde y, por razones de salud, fue después llevado a su domicilio, donde quedó bajo arresto domiciliario hasta su fuga el 17 de noviembre pasado.

Tras más de mil días privado de libertad, Ledezma burló la vigilancia de los agentes que lo custodiaban y, tras una travesía por carretera que ha calificado de “peliculesca”, cruzó la frontera con Colombia y, desde allí, viajó a España.

“Estaba secuestrado”

"Yo estaba secuestrado. Lo que hice no fue fugarme, sino liberarme", explica sobre su fuga Ledezma, que dice haber contado con la ayuda de "gente que también está asqueada de los desmanes de este régimen" en Venezuela, para atravesar "más de 1.200 kilómetros de día, noche y madrugada" y burlar los puestos de control hasta atravesar la frontera con Colombia.

En Madrid, donde se ha reunido con su familia, está tramitando una situación jurídica que "ya se anunciará en su momento”.

Ledezma no sabe cuándo podrá regresar a Venezuela, o si lo hará algún día.

"Sí, tengo miedo (de no poder volver) pero tengo al mismo tiempo muchas ilusiones y no me voy a dejar arrebatar esas ilusiones”, dice.

“No voy a dejar declinar mis esperanzas ni mi fe en que muy pronto nos vamos a reencontrar estos dos millones y medio de venezolanos que estamos en el exilio con los que están allá luchando en esa tierra que nos parió y que es la razón de nuestros desvelos”, insiste.

“La inmensa mayoría” de Venezuela quiere un cambio

A su juicio, la solución para la crisis venezolana pasa por unas elecciones "libres y transparentes", en las que "los ciudadanos no sufran presiones", y con observadores que "no miren desde la distancia" y que "se involucren en la realización de los comicios y en su escrutinio”.

Pero considera que las recientes municipales han sido "uno más de los actos de la cadena de eventos fraudulentos que se vienen perpetrando en el país", unos comicios "nulos de toda nulidad”.

Ledezma defiende que el suyo "es un país viable, con gran talento humano acreditado en todas partes del mundo" con un problema "principalmente, de gerencia”.

"Solo con que hubiera un Gobierno que respetase la Constitución nacional, por ahí empezaría la reunificación nacional", asevera, porque “la inmensa mayoría" está a favor del cambio.

En Venezuela "hay una inmensa mayoría que está promoviendo un cambio, que está deseosa de que quienes nos gobiernan en la hora actual desalojen el poder porque lo han hecho mal. Y lo malo se bota (tira)”.

Ledezma admite que la oposición no está tan unida, aunque sí hay "un liderazgo, un capital político importante".

"Lo que necesitamos es más coherencia, es más espíritu de cuerpo y una unidad de propósito. Porque no se trata simplemente de cantar que estamos unidos, de declarar que estamos unidos, sino de decirle a la gente cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, y que ningún proyecto personal esté por encima de esos propósitos, que tienen que ver con el bienestar del país".

La candidatura de los opositores y "presos políticos" venezolanos para el Sájarov 2017 fue promovida por el Partido Popular Europeo (PPE), mayoritario en el Europarlamento, y el grupo de los liberales de ALDE.

La izquierda de la Eurocámara se mostró muy crítica con el fallo, que a juicio de algunos premia a una de las partes del conflicto político en la Venezuela de Maduro, considerada una “dictadura” por los conservadores europeos.

Ledezma no está de acuerdo con esas críticas ni piensa que pueda estar siendo “utilizado” por los partidos políticos en España, su patria de exilio: "Yo creo que el amor, con amor se paga. No deje de tener Ud. presente -pide- que en los momentos difíciles que vivió en España, los tiempos de la guerra civil, los tiempos del franquismol, legiones de españoles fueron acogidos en mi país”.

Por Lara Malvesí, con información de Marcel Gascón en Caracas y edición de Julia R. Arévalo

