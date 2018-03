Extirpar la corrupción de Latinoamérica, a debate en Sao Paulo

Bogotá (EuroEFE).- La corrupción, una de las principales trabas al desarrollo en Latinoamérica, será uno de los principales ejes del Foro Económico Mundial para la región que comenzó este martes en Sao Paulo.

El foro, que durante tres días analizará la situación económica y política en la región, dedicará el jueves un debate específico a discutir sobre cómo romper el actual ciclo de corrupción.

El debate será moderado por el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, y contará como ponentes, entre otros, con la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cármen Lúcia Antunes Rocha; la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio; y el ministro de Justicia de Brasil, Torquato Jardim.

