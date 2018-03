Latinoamérica no está lista para la transición energética

Sao Paulo (Brasil) (EuroEFE).- La mayoría de los países de Latinoamérica todavía no están bien preparados para afrontar la transición energética, según revela un informe publicado por el Foro Económico Mundial para la región, en el que se analizan 114 países, entre ellos varios latinoamericanos.

España obtiene una buena puntuación en cuanto al nivel de preparación frente a las futuras necesidades energéticas, pero debe asumir un mayor compromiso político para lograr una transición energética eficaz, según el estudio, publicado durante el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica, que se celebra hasta el jueves en Sao Paulo.

Latinoamérica debe mejorar en áreas como la innovación, el desarrollo del capital humano, la seguridad de las inversiones y la eficacia del marco institucional, indica el análisis "Promover una transición energética efectiva".

El estudio clasifica a los países en función del estado actual de sus sistemas energéticos y su nivel de preparación estructural para adaptarse a las futuras necesidades de energía, en tres áreas: acceso y seguridad energética; sostenibilidad ambiental del sistema; y potencial de crecimiento y desarrollo económico inclusivo.

También se analiza en qué medida existen condiciones que faciliten una transición hacia un sistema de bajas emisiones de CO2.

Los países escandinavos y de Europa occidental encabezan el Índice de Transición Energética, con Suecia, Noruega y Suiza a la cabeza, mientras que el Reino Unido (7) y Francia (9) son las únicas economías del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) que se ubican dentro de los diez primeros puestos.

Uruguay, el más preparado

En la región latinoamericana, los mejor preparados son Uruguay, que ocupa el puesto 13, Costa Rica (20), Chile (24) y México (28).

