Pelé, galardonado en Sao Paulo por su modelo de "juego justo"

Sao Paulo (Brasil) (EuroEfe).- El exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha recibido el premio “Ciudadano Global 2018” en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica que se celebra en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde pidió este miércoles más recursos para escolarizar a los niños.

Pelé, tres veces campeón del mundo con la selección brasileña y reconocido por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, fue galardonado en esta ocasión por su "modelo de juego justo" y su "gran personalidad pública".

Para el mítico futbolista, este premio es “una gran responsabilidad”, aunque también una buena “oportunidad”.

Al anotar su gol número 1.000, pidió a la sociedad que se acordara de los niños, unos niños que ahora ya son adultos: “Brasil tiene que dar atención a la escolaridad”.

Durante el acto, el exdelantero recordó que cuando fue convocado por Brasil para jugar el Mundial de Suecia “nadie conocía” su país, incluso algún periodista le ponía “nervioso porque decían que la capital de Brasil era Buenos Aires”. Hoy, “después de todo este tiempo”, Brasil se ha convertido “en uno de los países más conocidos” gracias al fútbol, ha remarcado.

