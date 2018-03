El Foro Económico Mundial teme una "guerra comercial"

Sao Paulo (EuroEFE).- La imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de Estados Unidos (EEUU) ha creado una amenaza de "guerra comercial", alertaron este jueves expertos reunidos en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se celebra esta semana en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

Aunque el asunto no estaba formalmente en la agenda del Foro, la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de elevar los aranceles a las importaciones de estos metales preocupa a políticos, empresarios y analistas latinoamericanos.

"Si no fuera por la OMC ya estaríamos en una guerra comercial", admitió hoy el presidente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevedo.

"Estamos intentando evitar la guerra comercial. Y creo que el momento actual es mejor que en el que estábamos antes, porque comenzó el diálogo, comenzó la conversación entre las partes y eso es un camino. Sin el diálogo no vamos a encontrar solución", insistió.

Si no se opta por el diálogo, podría producirse un "efecto dominó" por la posibilidad de que otros países adopten "medidas unilaterales", alertó Azevedo.

No obstante, admitió que el "inicio del diálogo" para "mitigar el impacto de la medida" tomada por EEUU puede abrir caminos que eviten "roces irreversibles".

Great debate on the future of globalization at the @wef on Latin America. Cooperation at the global level is essential to ensure that everyone can participate & benefit from the global economy #la18 @Davos pic.twitter.com/egjAnUewIs