La corrupción local está destruyendo el futuro de Brasil, según el ministro de Justicia

Sao Paulo (Brasil) (EuroEFE).- El ministro de Justicia de Brasil, Torquato Jardim, aseguró este jueves en el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica que la corrupción en los municipios engulle dos tercios de su presupuesto y amenaza con destruir el futuro del país.

"De los 3.500 municipios que fueron auditados por el Ministerio de Transparencia para saber el uso del presupuesto federal, dos tercios desaparecen con dinero de comida escolar, material escolar y salud", afirmó el ministro durante un panel en el que se abordó "Cómo romper el ciclo de la corrupción".

Durante el debate, moderado por el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, el ministro afirmó que la corrupción que afecta a las arcas municipales es un asunto "es mucho más serio que la Lava Jato", como se conocen las investigaciones que desde hace cuatro años las autoridades brasileñas realizan para depurar los millonarios desvíos que esquilmaron Petrobras.

"Esto está destruyendo el futuro de Brasil, está destruyendo los niños de Brasil y es una escala mayor que la Lava Jato", indicó el ministro del Gobierno del presidente Michel Temer, quien es investigado por la Corte Suprema por asuntos relacionados con corrupción y fue denunciado dos veces en 2017 por hechos similares.

El ministro indicó como uno de los factores que favorecen los casos de corrupción "el tamaño excesivo" del Estado y el control estatal sobre la economía.

"Hay que repensar el Estado brasileño para romper el ciclo de la corrupción", apuntó Jardim y agregó que la lucha anticorrupción "comienza en casa", en casos, por ejemplo, como el alto número de bajas médicas de los trabajadores en algunas instituciones.

Por otro lado, el titular de la cartera de Justicia criticó que en la última década se han hecho 17 refinanciaciones de deudas tributarias de empresas, lo que "muestra el poder inmenso del 'lobby' del poder privado en el legislativo y en el Gobierno".

"Es una invitación a no pagar tributos", declaró durante el panel, en el que también participaron la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio; la directora general de Microsoft en Brasil, Paula Bellizia; y la analista política mexicana Denisse Dresser.

“Corruption is like tango, you need to dance. In each corrupt agreement, there is a public sector and private sector, which is being forced to pay. This is a relationship of two. We cannot tackle the problem by focusing on only one of the partners.” @DeliaFerreira #la18 pic.twitter.com/6cTJkBr8tw